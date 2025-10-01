Τρυφερό ρολό κοτόπουλου στο air fryer
1 Οκτωβρίου 2025
Το ρολό κοτόπουλου είναι από εκείνα τα πιάτα που φτιάχνονται εύκολα και έχουν άπειρες παραλλαγές: μπορούμε πραγματικά να τα κάνουμε σε χίλιες εκδοχές. Αυτή που θα δούμε μαζί είναι απλή, γρήγορη και πολύ γευστική: ρολό κοτόπουλου στο air fryer. Τραγανό απ’ έξω και μαλακό μέσα, αυτό το ρολό κοτόπουλου είναι απολαυστικό και θα αρέσει πάρα πολύ και στα παιδιά. Ας δούμε μαζί τη συνταγή.
Υλικά
300 γρ. στήθος κοτόπουλου
250 γρ. ρικότα
1 αυγό
Ξύσμα από 1 λεμόνι
60 γρ. τυρί τριμμένο
25 γρ. τριμμένη φρυγανιά
50 γρ. πράσινες ελιές χωρίς κουκούτσι
120 γρ. φέτες speck
Μαϊντανός
Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
Κόβουμε το στήθος κοτόπουλου σε κομμάτια και το βάζουμε στο μίξερ. Προσθέτουμε τη ρικότα, το αυγό, το τριμμένο τυρί, τη φρυγανιά, το ξύσμα λεμονιού και τον μαϊντανό. Χτυπάμε καλά μέχρι να έχουμε ομοιογενές μείγμα. Ύστερα μεταφέρουμε το μίγμα σε μπολ και προσθέτουμε τις ελιές κομμένες σε ροδέλες. Αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε ξανά με ένα κουτάλι. Στρώνουμε το μείγμα σε λαδόκολλα και του δίνουμε κυλινδρικό σχήμα, βοηθούμενοι αν χρειαστεί με τη λαδόκολλα. Τυλίγουμε το ρολό με τις φέτες speck ώστε να καλυφθεί εντελώς. Τοποθετούμε στον κάδο του air fryer και ψήνουμε στους 170 °C για 25-30 λεπτά, γυρίζοντάς το στη μέση του ψησίματος. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά, το κόβουμε σε φέτες και σερβίρουμε με ρόκα ή σαλάτα.
Συμβουλές για παραλλαγές
- Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το κοτόπουλο με γαλοπούλα.
- Μπορούμε να προσθέσουμε κύβους από ζαμπόν στο μείγμα.
- Αν δεν σας αρέσει το speck, το αντικαθιστούμε με μπέικον.
- Το ξύσμα λεμονιού δίνει υπέροχο άρωμα, αλλά μπορούμε να δοκιμάσουμε και άλλα μυρωδικά ή μπαχαρικά.
