Πεντανόστιμα κεφτεδάκια με γλυκόξινη σάλτσα

Νόστιμα και αρωματικά, αυτά τα κεφτεδάκια με γλυκόξινη σάλτσα μπορούν να σερβιριστούν είτε ως κυρίως πιάτο είτε ως κρύο ορεκτικό.

Τα κεφτεδάκια σε γλυκόξινη σάλτσα είναι ένα πιάτο που συνδυάζει την παράδοση με τη φαντασία. Ζουμερά, συνοδευόμενα από πολύχρωμα λαχανικά, κάππαρη, κουκουνάρι και σταφίδες, δημιουργούν ένα μείγμα γεύσεων που ισορροπεί ανάμεσα στη γλυκιά και στην ξινή νότα. Ιδανικά τόσο για κυρίως γεύμα όσο και για κρύο ορεκτικό, αυτά τα κεφτεδάκια φέρνουν στο τραπέζι τη ζωντάνια και τη φινέτσα της μεσογειακής κουζίνας, προσφέροντας μια μοναδική γευστική εμπειρία για κάθε περίσταση.

Υλικά

500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος (από σπάλα)

50 γρ. ελιές

3 αυγά

2 κόκκινες πιπεριές

2 κίτρινες πιπεριές

2 πράσινες πιπεριές

1 κρεμμύδι

1 ντομάτα

Τριμμένη φρυγανιά

Πικάντικο πεκορίνο, τριμμένο

Μαϊντανός

Σέλινο

Κάππαρη

Κουκουνάρι

Σταφίδες

Μέντα

Ζάχαρη κρυσταλλική

Ελαιόλαδο

Λευκό ξύδι από κρασί

Αλάτι

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Davide Maestri

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε τον κιμά με τα αυγά, μία κουταλιά πεκορίνο, λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό και 2-3 κουταλιές φρυγανιά. Προσθέτουμε αλάτι και πλάθουμε μικρά κεφτεδάκια. Στη συνέχεια τα τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο και όταν είναι έτοιμα τα αφήνουμε στην άκρη. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σοτάρουμε στο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τις πιπεριές κομμένες σε λωρίδες και μισό κλωνάρι σέλινο (αφού το ζεματίσουμε πρώτα και το κόψουμε σε κομμάτια). Μαγειρεύουμε για περίπου 15 λεπτά. Προσθέτουμε μία κουταλιά κάππαρη ξαλμυρισμένη και τις ελιές ψιλοκομμένες. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα για 5 λεπτά.

Έπειτα ρίχνουμε μια χούφτα κουκουνάρι, μια χούφτα σταφίδες (αφού τις μουλιάσουμε σε νερό), τη ντομάτα σε κυβάκια, 4 κουταλιές ζάχαρη και ένα ποτήρι ξίδι. Αφήνουμε να βράσει για 2 λεπτά και σβήνουμε τη φωτιά. Τοποθετούμε τα κεφτεδάκια σε πιατέλα, περιχύνουμε με τα λαχανικά σε γλυκόξινη σάλτσα, γαρνίρουμε με φύλλα μέντας και σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.