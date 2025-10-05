Εύκολη συνταγή για κρεμώδη γεμιστή κολοκύθα με μυρωδικά και τυρί

Ένα πιάτο συντροφικό και εντυπωσιακό

Με τον ερχομό του Οκτωβρίου η κολοκύθα γίνεται η πρωταγωνίστρια στις αγορές, με τα ζεστά της χρώματα και τη γλυκιά σάρκα που μοσχοβολάει φθινόπωρο. Είναι το λαχανικό που όσο κανένα άλλο σηματοδοτεί την αλλαγή της εποχής και που από την αρχαιότητα συντροφεύει τα αγροτικά τραπέζια, πρωταγωνίστρια σε σούπες, χωριάτικα ψωμιά, κρεμώδεις βελουτέ και απλά – αλλά χορταστικά – δεύτερα πιάτα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές από τις πιο αγαπημένες φθινοπωρινές συνταγές έχουν ως βασικό υλικό την κολοκύθα, η οποία φέρνει στο τραπέζι ζεστασιά και παρηγοριά.

Ανάμεσα σε αυτές, η γεμιστή κολοκύθα έχει μια ξεχωριστή γοητεία: γεννήθηκε ως πιάτο «της ανάγκης» στην ύπαιθρο, όταν άδειαζαν το λαχανικό και το γέμιζαν με χόρτα του κήπου, μπαγιάτικο ψωμί και λίγα περισσεύματα τυριού. Έτσι, με λίγα υλικά και πολλή φαντασία, δημιουργούσαν ένα μοναδικό και συντροφικό πιάτο, φτιαγμένο για να μοιράζεται στην οικογένεια. Σήμερα εκείνη η ιδέα ανανεώνεται με πιο πλούσιες και εντυπωσιακές εκδοχές, που διατηρούν το ίδιο πνεύμα και ταιριάζουν τέλεια ακόμα και σε ένα δείπνο με φίλους. Είναι μια ιδανική απάντηση στο κλασικό ερώτημα «τι να φτιάξω για βραδινό αυτές τις φθινοπωρινές μέρες»: απλή, αλλά ικανή να εντυπωσιάσει με τη γεύση και την παρουσίασή της.

Όσοι αναζητούν φθινοπωρινές συνταγές θα βρουν σε αυτή την παρασκευή ένα αληθινό comfort food, κι όσοι αναρωτιούνται πώς να μαγειρέψουν την κολοκύθα με πρωτότυπο τρόπο, θα ανακαλύψουν μια πρόταση που συνδυάζει απλότητα και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Υλικά

1 μικρή πράσινη κολοκύθα

1 ξερό κρεμμύδι

400 γρ. σέσκουλα ή σπανάκι

200 γρ. τυρί της επιλογής σας

Ελαιόλαδο

Μοσχοκάρυδο

Εκτέλεση

Προθέρμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και βάζουμε την κολοκύθα για 7–10 λεπτά. Χαράσσουμε το «καπάκι», το αφαιρούμε, βγάζουμε τους σπόρους και ξεκινάμε να τη σκάβουμε, κρατώντας τη σάρκα στην άκρη. Σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και προσθέτουμε την κολοκύθα σε μικρά κομμάτια. Ύστερα βάζουμε αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο και μαγειρεύουμε για 5 λεπτά (αν χρειάζεται προσθέτουμε λίγο νερό).

Σε άλλη κατσαρόλα βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και προσθέτουμε τα σέσκουλα. Σκεπάζουμε, μαγειρεύουμε για 5 λεπτά, μετά ξεσκεπάζουμε και τα αφήνουμε να στεγνώσουν. Παίρνουμε την άδεια κολοκύθα, ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι το εσωτερικό της και αρχίζουμε να τη γεμίζουμε σε στρώσεις: σέσκουλα, κολοκύθα, τυρί. Συνεχίζουμε τα στρώματα μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. Ψήνουμε στους 180°C για μισή ώρα. Καλή απόλαυση.