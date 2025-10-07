Υπέροχοι μελιτζανοκεφτέδες με πικάντικη σάλτσα ντομάτας

Ένα πιάτο γεμάτο άρωμα, γεύση και μεσογειακό χαρακτήρα.

Αν αγαπάτε τις μελιτζάνες και ψάχνεις έναν νέο τρόπο να τις απολαύσετε, αυτά τα κεφτεδάκια θα σας ενθουσιάσουν. Μαλακά, αρωματικά και απίστευτα γευστικά, αποτελούν την τέλεια χορτοφαγική εναλλακτική στα κλασικά κεφτεδάκια με κρέας. Η μελιτζάνα γίνεται βελούδινη μέσα, ενώ η επικάλυψη με την τριμμένη φρυγανιά δημιουργεί μια υπέροχη αντίθεση υφής. Η πικάντικη σάλτσα ντομάτας έρχεται να δώσει τη δική της “ένταση”, ολοκληρώνοντας ένα πιάτο απλό αλλά εντυπωσιακό. Ιδανικά για μεζέ, για κυρίως πιάτο ή ακόμα και για μπουφέ, αυτά τα κεφτεδάκια αποδεικνύουν ότι η γεύση δεν χρειάζεται πάντα κρέας για να ξεχωρίσει.

Υλικά

Για τα κεφτεδάκια

800 γρ. μελιτζάνες

100 γρ. ψωμί του τόστ χωρίς κόρα

100 γρ. τριμμένη φρυγανιά

20 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

1 σκελίδα σκόρδο

1 αυγό

1 κρόκο αυγού

Αλεύρι για πανάρισμα

Φρέσκο θυμάρι

Ελαιόλαδο

Φιστικέλαιο ή ηλιέλαιο για τηγάνισμα

Αλάτι, πιπέρι

Για τη σάλτσα ντομάτας

250 γρ. ώριμες ντομάτες

1 σκελίδα σκόρδο

1 πιπερίτσα τσίλι

Λίγο ξίδι

Ελαιόλαδο

Αλάτι

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Riccardo Lettieri

Εκτέλεση

Για τα κεφτεδάκια: Καθαρίζουμε τις μελιτζάνες και τις κόβουμε σε κύβους. Στη συνέχεια τις σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με μια σκελίδα σκόρδο κομμένη στη μέση και λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε λίγο αλάτι και λίγο νερό για να διευκολύνουμε το μαγείρεμα, και τις αφήνουμε να σιγοβράσουν για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να γίνουν πολύ μαλακές. Όταν είναι έτοιμες αφαιρούμε το σκόρδο και τις πολτοποιούμε με ένα πιρούνι.

Μεταφέρουμε τις μελιτζάνες σε ένα μπολ και προσθέτουμε το ψωμί του τόστ σε ψίχουλα, τα φύλλα από ένα κλαδάκι θυμάρι, την παρμεζάνα, 1 κουταλιά ελαιόλαδο, τον κρόκο, αλάτι και πιπέρι. Ζυμώνουμε με τα χέρια μέχρι να ενωθούν καλά τα υλικά και πλάθουμε μικρά κεφτεδάκια. Περνάμε τα κεφτεδάκια διαδοχικά από το αλεύρι, το χτυπημένο αυγό και τέλος από τη φρυγανιά. Ύστερα τα τηγανίζουμε σε φιστικέλαιο ή ηλιέλαιο στους 190°C για 3-4 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. Τα τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί για να στραγγίξουν.

Για τη σάλτσα ντομάτας: Πλένουμε τις ντομάτες, τις κόβουμε σε κομμάτια και τι σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, μια σκελίδα σκόρδο και το ψιλοκομμένο τσίλι. Μαγειρεύουμε για 10-15 λεπτά, στη συνέχεια περνάμε τη σάλτσα από σίτα. Προσθέτουμε αλάτι και ολοκληρώνουμε με μια σταγόνα ξίδι για ισορροπία Σερβίρουμε τα κεφτεδάκια ζεστά, συνοδεύοντάς τα με την πικάντικη σάλτσα ντομάτας. Καλή απόλαυση.