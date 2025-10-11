Τραγανή σφολιάτα και κρεμώδης ρικότα που αγκαλιάζει τη γλυκύτητα των αχλαδιών και την αρωματική αλμυρότητα της γκοργκοντζόλα.

Η αλμυρή τάρτα με ρικότα, αχλάδια και γκοργκοντζόλα είναι μια κομψή και γευστική πρόταση για κάθε περίσταση. Η τραγανή ζύμη σφολιάτας φιλοξενεί μια κρεμώδη γέμιση ρικότας που ισορροπεί τη γλυκύτητα των αχλαδιών με την αρωματική αλμυρότητα της γκοργκοντζόλα. Ιδανική ως ορεκτικό, συνοδευτικό ή κύριο πιάτο, αυτή η τάρτα συνδυάζει απλότητα στην παρασκευή με έναν γκουρμέ χαρακτήρα που εντυπωσιάζει σε κάθε τραπέζι.

Υλικά

1 φύλλο σφολιάτας

2 μεγάλα αχλάδια

100 γρ. ρικότα

1 κουταλιά τριμμένο τυρί

Μοσχοκάρυδο κατά βούληση

100 γρ. γκοργκοντζόλα (γλυκιά ή πικάντικη)

30 γρ. φουντούκια καβουρδισμένα (ή καρύδια ή άλλοι σπόροι)

1 κουταλιά μέλι

Εκτέλεση

Πλένουμε τα αχλάδια και τα κόβουμε σε φέτες περίπου 2 χιλιοστά πάχος. Τα κρατάμε στην άκρη καλύπτοντάς τα για να μην μαυρίσουν. Ψιλοκόβουμε τα φουντούκια και τα κρατάμε στην άκρη. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη ρικότα με το τριμμένο τυρί και λίγο μοσχοκάρυδο, προσθέτοντας λίγο νερό αν χρειάζεται για να έχουμε ένα κρεμώδες μείγμα που απλώνεται εύκολα. Αλείφουμε με λάδι ένα ταψί και στρώνουμε μέσα τη σφολιάτα, καλύπτοντας καλά το πάτο και τα τοιχώματα. Τρυπάμε τη ζύμη με ένα πιρούνι.

Απλώνουμε πάνω στη ζύμη την κρέμα ρικότας και προσθέτουμε περίπου τη μισή ποσότητα γκοργκοντζόλα σε μικρά κομματάκια. Τοποθετούμε τις φέτες αχλαδιού πάνω στην τάρτα. Αν χρειάζεται, κόβουμε τα περιττά άκρα της σφολιάτας. Προσθέτουμε την υπόλοιπη γκοργκοντζόλα σε μικρά κομματάκια πάνω από τα αχλάδια. Πασπαλίζουμε με τα τριμμένα φουντούκια και τελείωνουμε με το μέλι. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C (εν τω μεταξύ αφήνουμε την τάρτα στο ψυγείο, ώστε η σφολιάτα να είναι καλά κρύα κατά το ψήσιμο). Όταν περάσει η ώρα ψήνουμε για 30 λεπτά στη μεσαία σχάρα, μέχρι να ροδίσει ελαφρώς η ζύμη και η γέμιση. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς και απολαμβάνουμε.