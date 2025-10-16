Αφράτο αλμυρό κέικ με φρέσκια κολοκύθα και μπέικον

Το αλμυρό κέικ με κολοκύθα και μπέικον είναι ένα ρουστίκ, νόστιμο και γευστικό πιάτο. Εύκολο και γρήγορο στην προετοιμασία.

Το σημερινό κέικ με κολοκύθα και μπέικον είναι το ιδανικό πιάτο για όσους θέλουν κάτι νόστιμο, γρήγορο και θρεπτικό. Σε λίγα λεπτά θα έχετε ένα κέικ που συνδυάζει τη γλύκα της κολοκύθας με την πλούσια γεύση του μπέικον, έτοιμο να το σερβίρετε σε οικογενειακό τραπέζι, για σνακ ή ακόμα και για το γραφείο. Εύκολο στην παρασκευή, αφράτο και γεμάτο γεύση, αυτό το κέικ θα γίνει σίγουρα η νέα αγαπημένη σας συνταγή.

Υλικά

300 γρ. καθαρισμένη κολοκύθα

4 αυγά

2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

Μοσχοκάρυδο

50 γρ. τριμμένο παρμεζάνα

120 γρ. ηλιέλαιο

100 γρ. γάλα

100 γρ. κορν φλάουρ

15 γρ. στιγμιαία μαγιά για αλμυρά κέικ

300 γρ. αλεύρι

100 γρ. μπέικον

Εκτέλεση

Πρώτα παίρνουμε την κολοκύθα, καθαρισμένη και κομμένη. Ύστερα την τρίβουμε στον τρίφτη ή με επεξεργαστή τροφίμων και την αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα μπολ σπάμε τα αυγά και προσθέτουμε τα δύο κουταλάκια αλάτι, το κουταλάκι ζάχαρη και λίγο μοσχοκάρυδο. Αρχίζουμε να χτυπάμε με μίξερ χειρός. Συνεχίζοντας το χτύπημα, προσθέτουμε την τριμμένη παρμεζάνα, το ηλιέλαιο και το γάλα. Προσθέτουμε το κορν φλάουρ, τη μαγιά και το αλεύρι λίγο-λίγο, συνεχίζοντας να ανακατεύουμε.

Στη συνέχεια ενώνουμε την τριμμένη κολοκύθα και το μπέικον, ανακατεύοντας με μια κουτάλα όλα τα υλικά. Ρίχνουμε το μείγμα σε λαδωμένο και αλευρωμένο ταψί για κέικ και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 50 λεπτά Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει, το ξεφορμάρουμε και το απολαμβάνουμε.