Αυτά τα αυγά με ντομάτα και λουκάνικα είναι η απόλυτη γεύση σε ένα πιάτο

Κάθε φορά που φτιάχνουμε αυτό το πιάτο, συνειδητοποιούμε ότι η ευτυχία στην κουζίνα περνάει πραγματικά μέσα από τα πιο απλά πράγματα.

Υπάρχουν πιάτα που γεννιούνται από μια ξαφνική ιδέα, όταν δεν ξέρουμε τι να ετοιμάσουμε για δείπνο. Και γεννιούνται από αυτήν την επιθυμία για κάτι νόστιμο που να φτάνει γρήγορα στο τραπέζι αλλά να θυμίζει σπίτι, τηγάνια που τσιτσιρίζουν και ντομάτα που βράζει απαλά. Τα αυγά με ντομάτα και λουκάνικα είναι ακριβώς αυτό: ένα γρήγορο δείπνο έτοιμο σε λίγα λεπτά, που απολαμβάνουν όλοι.

Γιατί αν τα αυγά με ντομάτα είναι ήδη τέλεια έτσι, με το λουκάνικο γίνονται ακόμα πιο απολαυστικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται πάντα να εφεύρεις κάτι νέο: μερικές φορές αρκεί ένα επιπλέον συστατικό για να ξαναγράψεις την ιστορία ενός πιάτου. Και το λουκάνικο, σε αυτή την εκδοχή, γίνεται ο αθόρυβος αλλά απαραίτητος πρωταγωνιστής, ενισχύει τη ντομάτα, συνοδεύει τα αυγά και γεμίζει όλη την κουζίνα με άρωμα. Ας δούμε μαζί τη συνταγή.

Υλικά

2 αυγά

1 λουκάνικο

150 γρ. σάλτσα ντομάτας

1 κουταλάκι πελτέ ντομάτας

Αλάτι, πιπέρι, βασιλικό και ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Με τη μύτη ενός μαχαιριού, τρυπάμε τα λουκάνικα και μετά τα βράζουμε σε αλατισμένο νερό για 3-5 λεπτά, για να χάσει λίγο από το λίπος και να μείνει ζουμερό. Ύστερα κόβουμε σε φέτες τα λουκάνικα. Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτουμε τα λουκάνικα και τα αφήνουμε να πάρουν χρώμα. Στη συνέχεια ρίχνουμε τη σάλτσα ντομάτας, αλάτι, πιπέρι και λίγα φύλλα βασιλικού και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε και τον πελτέ ντομάτας, ανακατεύοντας καλά ώστε να ενσωματωθεί στη σάλτσα και να δώσει χρώμα και ένταση. Τέλος σπάμε τα αυγά ένα-ένα μέσα στη σάλτσα, κρατώντας τους κρόκους ολόκληρους. Σκεπάζουμε την το τηγάνια και μαγειρεύουμε για λίγα λεπτά μέχρι οι κρόκοι να πήξουν όσο επιθυμούμε. Σερβίρουμε ζεστό, ιδανικά με φρέσκο ψωμί για να μαζεύουμε τη σάλτσα. Και αν περισσέψει, αλλά αμφιβάλλουμε ότι θα συμβεί, την επόμενη μέρα είναι ακόμα πιο νόστιμο.