Μαύρο σκόρδο: Τι είναι και πώς να το χρησιμοποιήσεις στην κουζίνα

Μάθετε τι είναι το μαύρο σκόρδοκαι πώς να το χρησιμοποιήσετε στην κουζίνα για μοναδική γεύση.

Το σκόρδο είναι ένα τρόφιμο που προσθέτει γεύση και άρωμα σε πολλά πιάτα, ενώ ταυτόχρονα ασκεί μια σειρά ευεργετικών δράσεων στον οργανισμό μας. Μια πολύ ιδιαίτερη εκδοχή του είναι το μαύρο σκόρδο, το οποίο, για να είμαστε ακριβείς, δεν είναι μια ξεχωριστή ποικιλία σκόρδου αλλά το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης επεξεργασίας. Ας δούμε μαζί περί τίνος πρόκειται.

Τι είναι το μαύρο σκόρδο και πώς παράγεται

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μαύρου και άσπρου σκόρδου; Πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ότι το μαύρο σκόρδο είναι ζυμωμένο άσπρο σκόρδο. Οι ρίζες του βρίσκονται στην Κορέα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και η διάδοσή του στην Ευρώπη και την Αμερική έγινε πολύ γρήγορα. Η παραγωγική διαδικασία γίνεται σε δύο φάσεις:

Οι βολβοί αφήνονται να ζυμωθούν για 30 ημέρες σε ελεγχόμενη θερμοκρασία και συγκεκριμένα επίπεδα υγρασίας, χωρίς καμία χρήση πρόσθετων ή συντηρητικών.

Μετά από έναν μήνα, ξεκινά η οξείδωση που διαρκεί έως 45 ημέρες και καταλήγει στο χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα.

Διατροφικές ιδιότητες του μαύρου σκόρδου

Οι ιδιότητες και τα οφέλη του μαύρου σκόρδου είναι πολυάριθμα. Το διατροφικό του προφίλ είναι παρόμοιο με εκείνο του κοινoύ σκόρδου, αλλά υπάρχουν μερικές σημαντικές διαφορές.Το μαύρο σκόρδο περιέχει μικρότερη ποσότητα αλικίνης, ενός σημαντικού δραστικού συστατικού για την υγεία, αλλά από την άλλη διαθέτει υψηλότερη συγκέντρωση αντιοξειδωτικών και διπλάσια περιεκτικότητα σε φώσφορο. Βοηθά στη μείωση της κακής χοληστερόλης, συμβάλλει στη φροντίδα της ψωρίασης, και αποτελεί εξαιρετική πηγή ασβεστίου, καλίου (οπότε έχει διουρητική δράση) και πρωτεϊνών. Επιπλέον, διαθέτει αντιβακτηριακές ιδιότητες, ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, ανακουφίζει από τη χρόνια κόπωση και το στρες και συμβάλλει στην αύξηση της φυσικής αντοχής.

Γιατί να επιλέξετε μαύρο σκόρδο

Το μαύρο σκόρδο είναι νόστιμο και ωφέλιμο. Πρέπει όμως να σημειώσουμε κάτι ακόμα σημαντικό: πρόκειται για μια πραγματική λιχουδιά στην κουζίνα. Οι διαδικασίες ζύμωσης και οξείδωσης κάνουν τις σκελίδες του πιο μαλακές και μειώνουν τη χαρακτηριστική πικάντικη γεύση του λευκού σκόρδου: το μαύρο σκόρδο αποκτά ένα ενδιαφέρον άρωμα που θυμίζει γλυκόριζα και νότες σόγια σος.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το μαύρο σκόρδο στην κουζίνα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μαύρο σκόρδο ως εναλλακτική του λευκού, είτε ωμό είτε μαγειρεμένο, για παράδειγμα σε ζυμαρικά, σάλτσες, σούπες και σοτάρισμα. Τα σπαγγέτι με σκόρδο, λάδι και πιπέρι είναι μια εξαιρετική επιλογή για να δοκιμάσετε τη γεύση του! Το μαύρο σκόρδο ταιριάζει επίσης για να αναδείξετε τα λαχανικά, το ψάρι και το κρέας. Για να δοκιμάσετε την κρεμώδη υφή του, μπορείτε ακόμη να το απλώσετε απλά πάνω σε ψωμί, ιδανικά για μπρουσκέτες.