Η πιο γρήγορη πίτσα με τορτίγια – έτοιμη σε 5 λεπτά

Μια πανεύκολη, ελαφριά και πεντανόστιμη πίτσα που ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά — ιδανική για δείπνο της τελευταίας στιγμής.

Υπάρχουν μέρες που θέλετε κάτι νόστιμο, αλλά δεν έχετε ούτε χρόνο ούτε όρεξη να ανάψετε τον φούρνο. Θέλετε απλώς ένα πιάτο που να σας ικανοποιήσει, να μοσχομυρίσει κουζίνα και να είναι έτοιμο πριν προλάβετε να πείτε “πίτσα”! Κάπως έτσι γεννήθηκε αυτή η πίτσα με τορτίγια — η πιο γρήγορη, ελαφριά και ταυτόχρονα απολαυστική εκδοχή της πίτσας που μπορείτε να φτιάξετε στο τηγάνι, χωρίς κόπο και χωρίς αναμονή.

Η βάση της είναι απλή: μια τορτίγια ολικής, που γίνεται τραγανή εξωτερικά και μαλακή στο κέντρο, έτοιμη να φιλοξενήσει όλα όσα αγαπάτε — λαχανικά, τυρί που λιώνει, λίγη ντομάτα και όση φαντασία θέλεις. Είναι η τέλεια λύση για ένα γρήγορο βραδινό, για εκείνα τα βράδια που “πεινάς τώρα”, για ένα ελαφρύ lunch ή ακόμα και για ένα υγιεινό σνακ που θυμίζει comfort food. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεστε περίπλοκα υλικά ούτε ώρες προετοιμασίας. Σε λίγα λεπτά έχετε στο πιάτο σας μια mini πίτσα με υπέροχη υφή, άρωμα και γεύση που δύσκολα πιστεύετε ότι βγήκε… από το τηγάνι!

Υλικά

¼ φλ. (52 ml) ζωμός λαχανικών με χαμηλό νάτριο

½ φλ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 φλ. λευκά ή καφέ μανιτάρια, λεπτοκομμένα

1 φλ. πιπεριά, ψιλοκομμένη

¼ κ.γ. αλάτι

½ φλ. (115 ml) σάλτσα ντομάτας

½ φλ. κονσερβοποιημένα φασόλια

1 φλ. τριμμένο τυρί, χωρισμένο σε δύο μέρη

½ φλ. φρέσκες ντομάτες, ψιλοκομμένες, χωρισμένες σε δύο μέρη

2 τορτίγιες ολικής άλεσης, διαμέτρου 25 εκ.

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε τον ζωμό λαχανικών σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, τα μανιτάρια, την πιπεριά, το αλάτι και λίγο μαύρο πιπέρι. Μαγειρεύουμε για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά και να εξατμιστεί σχεδόν όλος ο ζωμός. Εν τω μεταξύ, αναμειγνύουμε τη σάλτσα ντομάτας με τα φασόλια σε ένα μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων. Σκεπάζουμε και μαγειρέψτε στο φούρνο μικροκυμάτων στο φουλ για 1 λεπτό ή σε ένα μικρό κατσαρολάκι ή αντικολλητικό τηγάνι.

Τοποθετούμε μια τορτίγια σε μεγάλο τηγάνι σε χαμηλή φωτιά. Με το πίσω μέρος ενός κουταλιού ή μια μαλακή σπάτουλα, απλώνουμε τη μισή ποσότητα από το μείγμα ντομάτας και φασολιών σε λεπτή, ομοιόμορφη στρώση. Προσθέτουμε ¼ φλ. τυρί και ¼ φλ. ψιλοκομμένες ντομάτες. Από πάνω βάζουμε τη μισή ποσότητα του μαγειρεμένου μείγματος λαχανικών και πασπαλίζουμε με άλλο ¼ φλ. τυρί. Μαγειρεύουμε στο τηγάνι για 3–5 λεπτά ή μέχρι η κάτω πλευρά της τορτίγιας να γίνει ελαφρώς τραγανή και το τυρί να λιώσει. Αφαιρούμε την πίτσα από το τηγάνι και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με τη δεύτερη τορτίγια. Κόβουμε τις πίτσες στη μέση ή σε τέταρτα και σερβίρουμε αμέσως. Καλή απόλαυση.