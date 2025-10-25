Δεν φαντάζεσαι πόσο εύκολη είναι αυτή η αλμυρή πίτα με πατάτες και κρεμμύδια
25 Οκτωβρίου 2025
Η σημερινή πίτα με πατάτες και κρεμμύδια είναι ιδανική για κάθε εποχή. Απλή και γνήσια, γεννιέται από τη συνύπαρξη φτωχών αλλά γεμάτων γεύση υλικών. Είναι ιδανική για ένα γρήγορο γεύμα ή ως ορεκτικό σε ένα δείπνο με φίλους. Μαλακή μέσα και τραγανή εξωτερικά, κερδίζει με την απλότητά της.
Με ένα φύλλο σφολιάτας, αυγά, πατάτες, κρεμμύδι, παρμεζάνα και μυρωδικά, θα έχετε ένα χορταστικό πιάτο για να το συνοδεύσετε με σαλάτα και τυριά για ένα πλήρες γεύμα ή να το σερβίρετε κρύο ως ορεκτικό. Αν αγαπάτε τις αλμυρές πίτες, η συγκεκριμένη θα σας κερδίσει με την πρώτη μπουκιά.
Υλικά
1 φύλλο σφολιάτας για πίτες
500 ρ. πατάτες
2 αυγά
2 κρεμμύδια
100 ml φρέσκια κρέμα γάλακτος
60 γρ. τριμμένη παρμεζάνα
4 κουταλιές ελαιόλαδο
Ρίγανη ή μαντζουράνα κατά βούληση
Μοσχοκάρυδο 1 πρέζα
Αλάτι κατά βούληση
Πιπέρι κατά βούληση
Εκτέλεση
Κόβουμε τις πατάτες σε φέτες και τις αφήνουμε σε αλατισμένο νερό για 6-7 λεπτά. Ύστερα τις στραγγίζουμε και τις αφήνουμε να κρυώσουν. Κόβουμε τα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες και τα σοτάρουμε σε τηγάνι με λίγο λάδι και μια πρέζα αλάτι, σε χαμηλή φωτιά για 10-15 λεπτά, μέχρι να γίνουν μαλακά και γλυκά. Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με την κρέμα, αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε μια τριμμένη πρέζα μοσχοκάρυδο και την παρμεζάνα. Προσθέτουμε τις χλιαρές πατάτες και τα κρεμμύδια. Ανοίγουμε τη σφολιάτα σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα, την τρυπάμε με πιρούνι και ρίχνουμε τη γέμιση, ισιώνοντάς τη καλά. Τέλος ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για 35-40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά πριν κόψουμε.
Συμβουλές
- Όπως πολλές αλμυρές πίτες, είναι καλύτερη αν αφεθεί 15-20 λεπτά μετά το ψήσιμο.
- Προσθέστε κυβάκια μπέικον ή σπέκ για μια πιο πλούσια εκδοχή.
- Εκτός από μαντζουράνα, μπορείτε να αρωματίσετε με κάρυ, καπνιστή πάπρικα ή άλλα μυρωδικά όπως ρίγανη και θυμάρι.
- Φυλάσσεται στο ψυγείο για 2-3 ημέρες. Μπορεί να ζεσταθεί ή να καταναλωθεί σε θερμοκρασία δωματίου.
- Ιδανική ζεστή αλλά και ως ορεκτικό σε θερμοκρασία δωματίου κομμένη σε τετράγωνα.
- Συνοδεύεται από φρέσκια σαλάτα, όπως ρόκα με ντοματίνια, ή ψητά λαχανικά.
