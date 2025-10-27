Η συνταγή που όλοι ζητούν: Μαλακά, μυρωδάτα και γευστικά κάστανα σε λίγα λεπτά

Δεν είναι σημαντικό μόνο να ξέρουμε πώς να επιλέγουμε τα κάστανα, αλλά και να γνωρίζουμε τους τρόπους ψησίματος: από το τηγάνι, το air fryer μέχρι τον φούρνο μικροκυμάτων.

Τα κάστανα ψητά είναι πάντα νόστιμα, αλλά η γεύση τους αλλάζει ελαφρώς ανάλογα με τον τρόπο ψησίματος. Σε τηγάνι, φούρνο, air fryer ή μικροκύματα: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, όλοι πολύ απλοί, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τόσο τη διαδικασία όσο και τα κατάλληλα σκεύη.

Οι συνταγές με κάστανα

Στο τηγάνι

Αν τα επιλέξετε σωστά, τα κάστανα προσφέρουν μια γευστική εμπειρία. Δεν χρειάζονται καρυκεύματα για να είναι νόστιμα και μπορούν κάλλιστα να θεωρηθούν πλήρες πιάτο. Δεδομένου ότι σήμερα τα τζάκια είναι λιγότερο διαδεδομένα (δυστυχώς, γιατί αυτός είναι ο πιο νόστιμος τρόπος ψησίματος), η πιο απλή και δημοφιλής μέθοδος είναι στο τηγάνι.

Μια διευκρίνιση είναι απαραίτητη: Ανεξαρτήτως του τρόπου ψησίματος, τα κάστανα πρέπει να χαραχθούν. Η χάραξη πρέπει να είναι καθαρή και οριζόντια στο κυρτό μέρος. Προσέξτε να κόψετε μόνο τη φλούδα: Η εσωτερική σάρκα δεν πρέπει να τραυματιστεί. Αν θέλετε να μην έχετε πρόβλημα στο ξεφλούδισμα, μπορείτε να τα μουλιάσετε σε νερό για 30 λεπτά πριν το ψήσιμο. Το ψήσιμο στο μάτι της κουζίνας είναι πολύ απλό. Χρησιμοποιήστε ένα αντικολλητικό τηγάνι, ζεσταίνοντάς το καλά πριν προσθέσετε τα κάστανα. Σε κάθε περίπτωση να γυρίζετε τα κάστανα συχνά, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα, και ο χρόνος ψησίματος είναι περίπου 20-30 λεπτά.

Στον φούρνο

Αν επιλέξετε τον φούρνο, μετά τη χαράξη και το μουλιάσμα 30 λεπτών, απλά τοποθετήστε τα κάστανα σε ένα ταψί και βάλτε το φούρνο στους 200°C. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ειδικό ταψί με τρυπητό πάτο. Ανεξάρτητα αν επιλέξετε αέρα ή στατικό φούρνο, συνήθως είναι έτοιμα μετά από 25-30 λεπτά.

Freepik

Στα μικροκύματα

Μια άλλη βολική τεχνική είναι τα μικροκύματα. Μετά τη χαράξη και το μουλιάσμα, τοποθετήστε τα κάστανα στο πιάτο των μικροκυμάτων και βάλτε μέγιστη ισχύ για 5 λεπτά, και μετά άλλα 3 λεπτά με τη λειτουργία grill. Με συνολικά 8 λεπτά θα έχετε υπέροχα ψημένα κάστανα.

Στο air fryer

Σήμερα το air fryer είναι πολύ δημοφιλές για κάθε τύπο φαγητού, και τα κάστανα δεν αποτελούν εξαίρεση. Υπάρχει όμως ένας κανόνας: Μην γεμίζετε υπερβολικά τον κάδο, αλλιώς ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά και το ψήσιμο δεν είναι ομοιόμορφο. Σε έναν μεσαίο κάδο χωράνε περίπου 25-30 κάστανα. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 200°C για 15-20 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος των κάστανων, και γυρίστε τα στη μέση του ψησίματος.

Πώς να τα διατηρήσετε

Τα ψημένα κάστανα διατηρούνται καλά για μερικές ημέρες σε δοχείο, δεν χρειάζεται απαραίτητα καπάκι. Σταδιακά σκληραίνουν, γι’ αυτό αν τα προτιμάτε μαλακά, καταναλώστε τα εντός 3 ημερών. Μπορείτε επίσης να τα καταψύξετε (αντέχουν μέχρι 6 μήνες) ή να τα πολτοποιήσετε για χρήση σε γλυκές ή αλμυρές συνταγές.