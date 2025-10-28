Κροκέτες κολοκύθας: Τραγανές, αρωματικές και αγαπημένες από όλη την οικογένεια

Τραγανές, χορτοφαγικές κροκέτες κολοκύθας, νόστιμες και εύκολες, ιδανικές για ορεκτικό, finger food ή κυρίως πιάτο.

Οι κροκέτες κολοκύθας είναι από εκείνες τις συνταγές που συνδυάζουν γεύση, άρωμα και ζεστή οικειότητα σε κάθε μπουκιά. Τραγανές εξωτερικά και μαλακές στο εσωτερικό τους, μπορούν να σερβιριστούν τόσο ως χορτοφαγικό κυρίως πιάτο, όσο και ως finger food ή ορεκτικό σε ένα γιορτινό τραπέζι.

Η κολοκύθα, με τη γλυκιά και βελούδινη γεύση της, παντρεύεται τέλεια με αρωματικά βότανα, τυριά ή ακόμα και vegan εναλλακτικές, προσφέροντας μια πλούσια εμπειρία γεύσης που θα αγαπήσουν μικροί και μεγάλοι. Το καλύτερο; Μπορείς να τις ψήσεις στον φούρνο για πιο ελαφριά εκδοχή ή στη φριτέζα αέρος για ακόμα πιο τραγανό αποτέλεσμα, χωρίς να χάσεις καθόλου από τη γεύση.

Είναι ιδανικές για να γίνουν το highlight ενός δείπνου, ένα νόστιμο σνακ για απογευματινό τσάι ή ένα εντυπωσιακό finger food για καλεσμένους, ενώ η προσαρμογή τους σε vegan εκδοχή τις καθιστά ακόμη πιο ευέλικτες για κάθε διατροφική προτίμηση. Με λίγα υλικά, λίγη υπομονή και την κατάλληλη τεχνική, οι κροκέτες κολοκύθας μετατρέπονται σε ένα ζεστό, αρωματικό και γευστικά πλούσιο πιάτο που φέρνει χαμόγελα σε κάθε τραπέζι.

www.lericettedimammagy.com

Υλικά

200 γρ. ωμή κολοκύθα

100 γρ. φρυγανιά τριμμένη

70 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

2 κουταλιές κορν φλάουρ

1 αυγό

1 κλαδάκι δεντρολίβανο

1 σκελίδα σκόρδο

1 κουταλάκι μοσχοκάρυδο

Αλάτι και πιπέρι, κατά βούληση

Μοτσαρέλα (προαιρετικά για γέμισμα)

Φρυγανιά για πανάρισμα

2–3 κουταλιές καλαμποκάλευρο (ή κατά βούληση) για το πανάρισμα.

Λίγο ελαιόλαδο για επάλειψη

Για vegan εκδοχή: 2 κουταλιές αλεύρι πατάτας + 50 γρ. θρυμματισμένο τόφου αντί για παρμεζάνα

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε την κολοκύθα και την κόβουμε σε κομμάτια. Την αλατίζουμε ελαφρά και την ψήνουμε στον φούρνο με λίγο ελαιόλαδο και μερικά κλαδάκια δεντρολίβανο, μέχρι να μαλακώσει καλά. Μόλις η κολοκύθα είναι έτοιμη, την πολτοποιούμε με ένα μπλέντερ μέχρι να γίνει πουρές.

Σε ένα μπολ, βάζουμε τον πουρέ κολοκύθας, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο. Ανακατεύουμε καλά με την παρμεζάνα, το κορν φλάουρ και την τριμμένη φρυγανιά. Παίρνουμε μια ποσότητα από το μείγμα και σχηματίζουμε μια μικρή μπαλίτσα. Πιέζουμε την εσωτερική πλευρά για να δημιουργήσουμε ένα μικρό βαθούλωμα. Αν θέλουμε βάζουμε ένα κομμάτι μοτσαρέλα μέσα στο βαθούλωμα και κλείνυομε καλά σχηματίζοντας την κροκέτα. Πανάρουμε τις κροκέτες στο μίγμα φρυγανιάς και καλαμποκάλευρου. Τοποθετούμε τις κροκέτες σε χαρτί ψησίματος και αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο. Ψήνουμε στον φούρνο με αντιστάσεις στους 180°C για 20–25 λεπτά, μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες και τραγανές στην επιφάνεια. Καλή απόλαυση.