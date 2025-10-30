Η πιο «τρομακτικά» νόστιμη πίτα για το Halloween

Αν ψάχνετε έναν τρόπο να φέρετε λίγη από τη μαγεία του Halloween στην κουζίνα σας, αυτή η πίτα είναι ό,τι χρειάζεσαι — μυρωδάτη, ζεστή και απίστευτα γευστική.

Το Halloween δεν είναι μόνο τρομακτικά γλυκά και σοκολατένια φαντάσματα — μπορεί να γίνει και η τέλεια ευκαιρία για δημιουργία στην κουζίνα. Κάθε χρόνο, αυτή η γιορτή με τις κολοκύθες, τα φανάρια και τις μεταμφιέσεις γεμίζει τα σπίτια με χαρά, φαντασία και… λαχταριστές μυρωδιές. Αν θέλετε να ετοιμάσετε κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα γλυκίσματα, η αλμυρή πίτα με κολοκύθα, λουκάνικο και τυρί Emmental είναι η απόλυτη επιλογή.

Ο τραγανός, βουτυρένιος της φλοιός κλείνει μέσα του ένα πλούσιο, φθινοπωρινό γέμισμα — μια λαχταριστή ισορροπία ανάμεσα στη γλύκα της κολοκύθας, την πικάντικη γεύση της σάλτσας λουκάνικου και την απαλή, τυρένια υφή του Emmental . Είναι μια πίτα που μυρίζει φθινόπωρο και… μαγεία. Με το πρόσωπο-κολοκύθα στη ζύμη, το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό που θα στολίσει το τραπέζι σου και θα τραβήξει τα βλέμματα

Υλικά

Για τη ζύμη μπριζέ

250 γρ. αλεύρι

140 γρ. βούτυρο κρύο

100 γρ. παγωμένο νερό

1 πρέζα αλάτι

Για τη γέμιση (ραγού)

500 γρ. λουκάνικο χωρίς έντερο

150 γρ. αποξηραμένα δαμάσκηνα

350 γρ. καθαρισμένη κολοκύθα

150 γρ. Emmental (ή άλλο ημίσκληρο τυρί)

100 ml λευκό κρασί

1 σκελίδα σκόρδο

30 γρ. ελαιόλαδο

1 κλωνάρι δεντρολίβανο

2 φύλλα δάφνης

3 φύλλα φασκόμηλου

4 κλωνάρια θυμάρι

Αλάτι και πιπέρι

300 ml ζεστός ζωμός λαχανικών

Για επάλειψη

1 μικρό αυγό

Εκτέλεση

Η βάση: Για τη ζύμη μπριζέ, βάζουμε το αλεύρι και το κρύο βούτυρο κομμένο σε κομμάτια στο μίξερ και δουλεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί υφή σαν ψίχουλα. Ύστερα προσθέτουμε σταδιακά το παγωμένο νερό και λίγο αλάτι, συνεχίζοντας να αναμειγνύουμε μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιογενής, ελαστική ζύμη. Μεταφέρουμε τη ζύμη στον πάγκο της κουζίνας, την πλάθουμε σε μπάλα, την τυλίγουμε σε μεμβράνη και την αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Το ραγού: Ψιλοκόβουμε το σκόρδο και τα μυρωδικά και τα σοτάρουμε με το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα. Προσθέτουμε το λουκάνικο θρυμματισμένο και το σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. Στη συνέχεια κόβουμε την κολοκύθα σε μικρά κυβάκια και την προσθέτουμε στην κατσαρόλα . Ρυθμίζουμε αλάτι και πιπέρι, ρίχνουμε τον ζωμό και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά με καπάκι για περίπου 1½ ώρα, ανακατεύοντας που και που. Προς το τέλος, προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα δαμάσκηνα. Το ραγού πρέπει να είναι μαλακό αλλά όχι υδαρές. Αν είναι πολύ υγρό, αυξάνουμε τη φωτιά για λίγα λεπτά. Τέλος το αφήνουμε να κρυώσει τελείως.

Διακόσμηση: Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο μέρη — τα 2/3 για τη βάση και το 1/3 για το κάλυμμα. Ανοίγουμε τη μεγαλύτερη ποσότητα σε φύλλο 2 χιλ. και τη στρώνουμε σε μια φόρμα (ιδανικά διάτρητη), καλύπτοντας και τα τοιχώματα. Τρυπάμε ελαφρά στην επιφάνεια με πιρούνι. Ανοίγουμε το δεύτερο φύλλο σε δίσκο 24 εκ. και κόβουμε δύο «μάτια», μια μύτη και ένα «στοματάκι» σε σχήμα χαμόγελου — θα είναι το “πρόσωπο” της πίτας. Τα βάζουμε όλα στο ψυγείο μέχρι τη συναρμολόγηση.

Συναρμολόγηση: Όταν το ραγού έχει κρυώσει, κόβουμε το τυρί σε κύβους και το απλώνουμε στη βάση. Προσθέτουμε το ραγού από πάνω, το ισώνουμε, και καλύπτουμε με τη “μάσκα” της ζύμης, πιέζοντας ελαφρά στις άκρες για να σφραγίσει. Αλείφουμε με χτυπημένο αυγό και ψήνουμε στους 175°C σσυον φούρνο για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα. Αφήνουμε την πίτα να κρυώσει πριν τη βγάλουμε από το ταψί για να μείνει σταθερή στο κόψιμο. Μπορούμε να τη φυλάξουμε στο ψυγείο έως 3 μέρες ή να την καταψύξουμε— ωμή ή ψημένη — για αργότερα. Καλή απόλαυση.