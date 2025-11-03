Τηγανητά μύδια που θα λατρέψεις από την πρώτη μπουκιά

Τα τηγανητά μύδια είναι η απόλυτη απόλαυση για τους λάτρεις της θάλασσας.

Τα τηγανητά μύδια είναι η απόλυτη απόλαυση για τους λάτρεις της θάλασσας. Με την πρώτη μπουκιά, η τραγανή, χρυσή τους επικάλυψη σπάει για να αποκαλύψει τη μαλακή, ζουμερή σάρκα του μύδιου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία γεύσης. Πρόκειται για ένα πιάτο που συνδυάζει απλότητα και πολυπλοκότητα ταυτόχρονα. Η βασική τεχνική του βρασίματος ενισχύει τη γεύση τους, ενώ το πανάρισμα τους χαρίζει μια ακαταμάχητη τραγανότητα.

Ιδανικά για ορεκτικό, αλλά και ως κύριο πιάτο, μπορούν να συνοδευτούν από μαγιονέζα, προσφέροντας μια γαστρονομική εμπειρία που δύσκολα ξεχνιέται. Σε κάθε μπουκιά κρύβεται η γεύση της Μεσογείου, η φρεσκάδα της θάλασσας και η ζεστασιά του σπιτικού τραπεζιού.

Υλικά

1 κιλό μύδια καθαρισμένα

30 γρ. ελαιόλαδο

1 ματσάκι μαϊντανό

80 γρ. λευκό κρασί

1 σκελίδα σκόρδο

1 ξύσμα λεμονιού

30 γρ. τριμμένο πεκορίνο

3 μεσαία αυγά

200 γρ. φρυγανιά τριμμένη

150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Αλάτι, πιπέρι κατά βούληση

Αραχιδέλαιο για τηγάνισμα

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα που να χωράει άνετα τα μύδια, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο μαζί με το σκόρδο με τη φλούδα. Όταν ροδίσει, προσθέτουμε τα μύδια, το κρασί και κλείνουμε με καπάκι. Μαγειρεύουμε για λίγα λεπτά, μόνο μέχρι να ανοίξουν τα μύδια. Όταν είναι έτοιμα, τα στραγγίζουμε κρατώντας το υγρό μαγειρέματος. Αφαιρούμε τα μύδια από τα κελύφη και τα αφήνουμε στην άκρη.

Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι. Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε τη φρυγανιά, τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και το ξύσμα λεμονιού για να αναμειχθούν τα αρώματα. Σε άλλο μπολ βάζουμε τα αυγά χτυπημένα, προσθέτοντας αλάτι, πιπέρι και τριμμένο πεκορίνο.

Ξεκινάμε να πανάρουμε τα μύδια: Πρώτα στο αλεύρι (ανακινήστε για να φύγει το περίσσευμα), μετά στο μίγμα αυγού και τέλος στη φρυγανιά με τα αρώματα. Επαναλαμβάνουμε το πέρασμα στο αυγό και στη φρυγανιά για διπλό πανάρισμα, που θα δώσει μεγαλύτερη τραγανότητα.

Ζεσταίνουμε το αραχιδέλαιο στους 175°C και τηγανίζουμε τα μύδια μέχρι να ροδίσουν. ‘Ύστερα τα στραγγίζουμε σε χαρτί κουζίνας για να φύγει το περιττό λάδι και τα απολαμβάνουμε τα ζεστά.