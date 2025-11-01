Vegan Mac 'n' Cheese που λιώνει στο στόμα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της αμερικανικής κουζίνας, εδώ σε vegan εκδοχή, για ένα δείπνο με super κρεμώδη και απολαυστικά ζυμαρικά.

Το mac and cheese είναι το απόλυτο αμερικανικό comfort food και εδώ το επαναπροσεγγίζουμε σε φυτική εκδοχή, διατηρώντας το ωστόσο εξίσου κρεμώδες, βελούδινο και λαχταριστό — ιδανικό για να κακομάθετε τον εαυτό σας ή να το μοιραστείτε ένα βράδυ με φίλους ή οικογένεια. Η βάση από κάσιους, πατάτες και λαχανικά εμπλουτίζεται με διατροφική μαγιά, που χαρίζει εκείνη τη χαρακτηριστική, τυρένια γεύση που κάνει το πιάτο ακαταμάχητο.

Υλικά

320 γρ. κοντά ζυμαρικά

2 μεγάλες πατάτες

1 καρότο

½ κρεμμύδι

80 γρ. κάσιους

50 γρ. μαργαρίνη 100% φυτική

4 κουταλιές της σούπας διατροφική μαγιά

1 λεμόνι

1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα

1 πρέζα σκόρδο σε σκόνη

Αλάτι και πιπέρι

Ζωμός λαχανικών

Εκτέλεση

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και κόψτε σε μικρά κυβάκια τις πατάτες και το καρότο. Σε μια κατσαρόλα λιώνουμε τη μαργαρίνη (ή χρησιμοποιήστε ελαιόλαδο) και, μόλις ζεσταθεί, προσθέτουμε τα λαχανικά.

Τα σοτάρουμε τα για 5 λεπτά, προσθέτουμε αλάτι και ρίχνουμε τον ζωμό λαχανικών μέχρι να τα καλύψει. Τα αφήνουμε να σιγοβράσουν για περίπου 15 λεπτά με το καπάκι.

Φτιάχνουμε τη σάλτσα: Μεταφέρουμε τα λαχανικά μαζί με τον ζωμό τους στο μπλέντερ. Προσθέτουμε τα κάσιους, τη διατροφική μαγιά, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, σκόρδο σε σκόνη και χυμό λεμονιού και τα χτυπάμε μέχρι να έχουμε μια λεία και βελούδινη κρέμα. Αν χρειάζεται, αραιώνουμε με λίγο από το νερό που θα βράσουμε τα ζυμαρικά.

Στο μεταξύ, βράζουμεε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και όταν είναι έτοιμα τα ενώνουμε με τη σάλτσα. Σερβίρουμε αμέσως, πασπαλίζοντας κάθε μερίδα με λίγη επιπλέον πάπρικα.