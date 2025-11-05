Η απόλυτη συνταγή για τάκος με κοτόπουλο στο air fryer

Μόλις 20 λεπτά χρειάζεστε για να φτιάξετε αυτά τα τάκος με κοτόπουλο. Ζουμερά, γεμάτα γεύση και απίστευτα εύκολα στην παρασκευή.

Αυτή η συνταγή είναι καταπληκτική. Πραγματικά δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύκολη και η γεύση θυμίζει τάκος από καλό εστιατόρια. Απλά θυμηθείτε τρία πράγματα:

Μείγμα μπαχαρικών για τάκος

Σκόρδο

Σάλτσα σόγιας

Αυτά τα τρία «μαγικά υλικά» δίνουν γεύση, γεύση και ακόμα περισσότερη γεύση. Το κοτόπουλο αποκτά μια καλοψημένη όψη, σχεδόν σαν ψημένο στο γκριλ. Και μόλις είναι έτοιμο, η δουλειά σας έχει τελειώσει. Προσθέστε την πράσινη σάλτσα, βάλτε όλα τα υλικά στις τορτίγιες, φτιάξτε μπολ ρύζι ή μπουρίτο και η ζωή γίνεται απίθανη. Μην παραλείψετε τη σάλτσα, εκτός αν δεν έχετε χρόνο — σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια έτοιμη σάλτσα. Ας δούμε μαζί τη συνταγή

Υλικά

Για τα τάκος κοτόπουλου

450 γρ. κοτόπουλο χωρίς κόκαλα και δέρμα (μπούτια)

1/2 κ.σ. σάλτσα σόγια

1/2 κ.σ. λάδι αβοκάντο

1 σκελίδα σκόρδο, τριμμένη (ή 1 κ.γ. πάστα σκόρδου, ή 1/2 κ.γ. σκόρδο σε σκόνη)

2–3 κ.σ. έτοιμο μίγμα για τάκο

Για τη σάλτσα αβοκάντο

1/2 αβοκάντο

1/2 φλιτζάνι μαγιονέζα

85 γρ. σκληρή ρικότα

1 μεγάλη χούφτα κόλιανδρου (φύλλα και κοτσάνια, περίπου 1/2 φλιτζάνι)

1 σκελίδα σκόρδο

Χυμός 1–2 λάιμ (≈2 κ.σ.)

2 κ.σ. νερό (προσθέστε όσο χρειάζεται)

Extras

Τορτίγιες

Λάιμ, κόλιανδρο και κρεμμύδι για topping

Freepik

Εκτέλεση

Καρυκεύουμε το κοτόπουλο: Αφαιρέστε λίπος αν θέλετε. Ανακατεύουμε το κοτόπουλο με τη σόγια, το λάδι και το σκόρδο. Πασπαλίζουμε με το έτοιμο μίγμα και ανακατεύουμε καλά. Βάζουμε το κοτόπουλο στο air fryer στους 200°C και μαγειρεύουμε για 10–12 λεπτά, μέχρι να γίνει χρυσό και ζουμερό.

Για τη σάλτσα: Χτυπάμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ. Αν είναι πολύ πηχτή, προσθέτουμε νερό, αν είναι αραιή, προσθέτουμε αβοκάντο ή μαγιονέζα. Στη συνέχεια όταν το κοτόπουλο είναι έτοιμο το κόβουμε σε μικρά κομμάτια και στύβουμε λίγο λάιμ από πάνω. Ύστερα βάζουμε μια κουταλιά σάλτσα σε μια τορτίγια, προσθέτουμε το κοτόπουλο και τελειώνουμε με κρεμμύδι και κόλιανδρο.

Σημειώσεις

Φούρνος: Ψήστε στους 220°C για 20 λεπτά. Αν χρησιμοποιείτε στήθη κοτόπουλου, κόψτε τα στη μέση και ψήστε στους 200°C για 20 λεπτά. Το κοτόπουλο πρέπει να φτάσει τους 74°C εσωτερικά. Αν χρειάζεται περισσότερη γεύση, πασπαλίστε επιπλέον από το έτοιμο μίγμα και λίγο λάδι πριν το ψήσιμο. Κάθε μίγμα για τάκος είναι διαφορετικό — κάποια έχουν άμυλο που βοηθάει να γίνει χρυσό το κοτόπουλο, κάποια είναι πιο γλυκά, πιο πικάντικα ή πιο αλμυρά.