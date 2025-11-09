Αφράτο και τυρένιο πατατοπιτάκι στο τηγάνι με ζαμπόν και μοτσαρέλα

Ψάχνετε ένα πιάτο μοναδικό, απλό και ακαταμάχητο; Οι πατάτες στο τηγάνι στο τηγάνι με ζαμπόν και μοτσαρέλα είναι η τέλεια λύση

Φανταστείτε ένα πιάτο τραγανό απ’ έξω, αφράτο και τυρένιο μέσα, έτοιμο σε λίγα μόνο βήματα και με λίγα υλικά. Το πιάτο αυτό με πατάτες στο τηγάνι γεμιστό με ζαμπόν και μοτσαρέλα είναι ιδανικό για ένα γρήγορο γεύμα δείπνο. Με λίγη φροντίδα στο ψήσιμο και την επιλογή των υλικών, μπορείτε να φτιάξετε μια συνταγή που θα ξετρελάνει τους πάντες, χωρίς κόπο και χωρίς περιττά πρόσθετα. Ακολούθησε τα απλά βήματα και ανακάλυψε πώς ένα εύκολο πιάτο μπορεί να γίνει πραγματικά γευστική απόλαυση.

Υλικά

600 γρ. πατάτες

150 γρ. ζαμπόν

200 γρ. μοτσαρέλα

50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

1 αυγό

2 κουταλιές φρυγανιά τριμμένη

2 κουταλιές ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι

Μοσχοκάρυδο (προαιρετικά)

Freepik

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τις πατάτες, τις κόβουμε σε κομμάτια και τις βράζουμε σε αλατισμένο νερό για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν. Στη συνέχεια τις στραγγίζουμε καλά και τις λιώνουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε στις πολτοποιημένες πατάτες το αυγό, την παρμεζάνα, μια πρέζα αλάτι, λίγο πιπέρι και, αν θέλετε, μια πρέζα μοσχοκάρυδο. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Λαδώνουνε ένα αντικολλητικό τηγάνι με 1 κουταλιά ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε τον πάτο με 1 κουταλιά φρυγανιά. Χωρίζουμε το μείγμα πατάτας σε δύο μέρη. Απλώνουμε το πρώτο μισό στον πάτο του τηγανιού, σχηματίζοντας ένα ομοιόμορφο στρώμα. Ύστερα στρώνουμε ομοιόμορφα το ζαμπόν και τη μοτσαρέλα πάνω στο πρώτο στρώμα πατάτας, αφήνοντας περίπου 1 εκ. περιθώριο γύρω από τις άκρες. Στη συνέχεια καλύπτουμε με το υπόλοιπο μείγμα, ισιώνοντας καλά με ένα κουτάλι. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με την υπόλοιπη φρυγανιά και ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο. Βάζουμε το τηγάνι σε μέτρια-χαμηλή φωτιά και ψήνουμε για περίπου 10-12 λεπτά μέχρι να ροδίσει η βάση. Χρησιμοποιούμε ένα πιάτο ή ένα καπάκι για να γυρίσουμε προσεκτικά το μίγμα και το βάζουμε ξανά στο τηγάνι. Ψήνουμε την άλλη πλευρά για άλλα 10-12 λεπτά μέχρι να ροδίσει και να γίνει τραγανό. Καλή απόλαυση.

Συμβουλές

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη γέμιση προσθέτοντας ψητά λαχανικά, μανιτάρια ή αντικαθιστώντας τη μοτσαρέλα με καπνιστό τυρί για πιο έντονη γεύση.