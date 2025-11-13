Υπέροχο χούμους με κολοκύθα

Μια διάσημη συνταγή της Μέσης Ανατολής σε φθινοπωρινή εκδοχή, ιδανική για να σερβιριστεί ως πολύχρωμο ορεκτικό ή δημιουργικό συνοδευτικό.

Το χούμους με κολοκύθα είναι ένα νόστιμο και πρωτότυπο πιάτο με ρεβίθια, κολοκύθα και ταχίνι. Πρόκειται για μια φθινοπωρινή παραλλαγή μιας από τις πιο αγαπημένες μεσανατολικές συνταγές στον κόσμο, και η παρασκευή του στο σπίτι είναι πραγματικά απλή. Για να φτιάξουμε το χούμους κολοκύθας χρειάζονται λίγα βήματα και λίγα υλικά. Σε σχέση με την παραδοσιακή εκδοχή, υπάρχει μόνο ένα επιπλέον βήμα: Το μαγείρεμα της κολοκύθας, το οποίο εμείς κάναμε στον φούρνο. Το ψήσιμο στον φούρνο βοηθά να στεγνώσει καλά η κολοκύθα και να αναδειχθεί η γλυκιά και λεπτή γεύση της, ιδανική για αυτή την παρασκευή.

Πώς να το σερβίρουμε

Μπορούμε να σερβίρουμε το χούμους με κολοκύθα ως ορεκτικό, ως κυρίως πιάτο ή ως αλείμμα. Ταιριάζει υπέροχα με φρυγανισμένο ψωμί, κρουτόν, κράκερς ή φοκάτσια, αλλά και με ωμά ή μαγειρεμένα λαχανικά. Μόλις είναι έτοιμο, τοποθετούμε το χούμους σε ένα μπολάκι, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και διακοσμούμε κατά βούληση. Εμείς χρησιμοποιήσαμε πάπρικα και σπόρους κολοκύθας, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ξηροί καρποί, σουσάμι, λίγοι σπόροι ροδιού ή ψιλοκομμένο σχοινόπρασο.

Υλικά

300 γρ. ψημένη κολοκύθα

250 γρ. προμαγειρεμένα ρεβίθια

1 κουτ. γλυκού πάπρικα

2 κουτ. σούπας ταχίνι

40 ml χυμός λεμονιού

Φύλλα φασκόμηλου

Ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι κατά βούληση

Για το σερβίρισμα

Ελαιόλαδο

Πάπρικα

Σπόροι κολοκύθας

Σουσάμι

Εκτέλεση

Κόβουμε την κολοκύθα σε φέτες, αφαιρούμε τους σπόρους και τις ίνες και ξεφλουδίζουμε. Τοποθετούμε τις φέτες σε ταψί με λαδόκολλα και αλατοπιπερώνουμε. Προσθέτουμε ελαιόλαδο και φύλλα φασκόμηλου. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 30 λεπτά, στη συνέχεια αφήνουμε να κρυώσει για λίγα λεπτά. Βάζουμε τα ρεβίθια στο μπλέντερ μαζί με την κολοκύθα και πολτοποιούμε μέχρι να γίνει ομοιογενές μείγμα. Προσθέτουμε αλάτι, ελαιόλαδο, πάπρικα, ταχίνι και χυμό λεμονιού. Πολτοποιούμε για μερικά λεπτά. Μεταφέρουμε το μείγμα σε πιάτο και ισιώνουμε την επιφάνεια. Ολοκληρώνουμε με ελαιόλαδο, πάπρικα, σπόρους κολοκύθας και σουσάμι. Σερβίρουμε με φέτες φρυγανισμένου ψωμιού. Καλή όρεξη.

Συμβουλές

Κάθε ποικιλία κολοκύθας είναι κατάλληλη, ιδιαίτερα αν ψηθεί στον φούρνο. Αν την μαγειρέψουμε σε κατσαρόλα, στον ατμό ή στον φούρνο μικροκυμάτων, προτιμούμε τις πιο στεγνές ποικιλίες. Το ταχίνι είναι βασικό συστατικό του χούμους, αλλά μπορεί να παραλειφθεί. Η γεύση θα είναι λίγο διαφορετική αλλά πάντα νόστιμη. Τα αρώματα μπορούν να προσαρμοστούν, για παράδειγμα με λίγο κύμινο ή κάρυ για πιο πικάντικη γεύση. Αν θέλουμε πιο ρευστή υφή, προσθέτουμε λίγο νερό ή επιπλέον χυμό λεμονιού.

Διατήρηση

Το χούμους με κολοκύθα και ρεβίθια διατηρείται στο ψυγείο, καλυμμένο με μεμβράνη ή σε αεροστεγές δοχείο, για δύο μέρες. Πριν το σερβίρουμε, ανακατεύουμε και προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο για να επανέλθει η κρεμώδης υφή.