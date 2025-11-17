Φτιάξε αφράτα και γεμιστά pancakes πατάτας χωρίς ψήσιμο και με ό,τι γέμιση θέλετε – ιδανικά για γεύμα ή δείπνο γεμάτο φαντασία και γεύση.

Υπάρχουν συνταγές που μας δίνουν μια αίσθηση οικειότητας. Έχουν λίγα υλικά, ένα γνώριμο άρωμα και μια υφή που μας κάνει να νιώθουμε αμέσως σαν στο σπίτι. Αυτά τα pancakes πατάτας που σας προτείνω σήμερα, είναι ακριβώς έτσι: Φτιάχνονται στο τηγάνι, δεν χρειάζονται φούρνο και πάνω απ’ όλα αρέσουν σε όλους. Και το καλύτερο: Μπορείτε να τα γεμίσετε με ό,τι θέλετε.. Στη συνταγή που σας προτείνουμε σήμερα, θα τα γεμίσουμε με σπανάκι, λιαστές ντομάτες, ελιές και τυρί. Ένα μεσογειακό, αρωματικό και νόστιμο γέμισμα που ταιριάζει τέλεια με τη φυσική γλύκα της πατάτας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ζαμπόν και μοτσαρέλα, ψητά κολοκυθάκια με ρικότα ή μοτσαρέλα … όλα όσα έχετε στο ψυγείο μπορούν να γίνουν μια νέα εκδοχή αυτής της συνταγής.

Υλικά

Για τη ζύμη

600 γρ. βραστές πατάτες

45 γρ. περίπου κορν φλάουρ (2 γεμάτες κουταλιές)

Αλάτι και πιπέρι

Για τη γέμιση

100 γρ. σπανάκι

3 λιαστές ντομάτες σε λάδι

1 κουταλιά ελιές χωρίς κουκούτσι

60 γρ. τυρί

Για το ψήσιμο

Ελαιόλαδο

www.cosatipreparopercena.com

Εκτέλεση

Λιώνουμε τις πατάτες και τις ανακατεύουμε με το κορν φλάουρ, τοτ αλάτι και το πιπέρι. Σε ένα τηγάνι βάζουμε το σπανάκι και το σοτάρουμε με λάδι και αλάτι, μέχρι να στραγγίξει καλά. Εν τω μεταξύ ετοιμάζουμε τη γέμιση, ανακατεύοντας όλα τα υλικά μαζί: το σπανάκι, τις λιαστές ντομάτες ψιλοκομμένες, τις ελιές και το τυρί.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε τρία μέρη. Ανοίγουμε κάθε μέρος σε δίσκο, βάζουμε μια κουταλιά γέμιση στο κέντρο και κλείνουμε. Ψήνουμε τα pancakes στο τηγάνι, γυρίζοντας και από τις δύο πλευρές, κρατώντας το καπάκι, περίπου 8 λεπτά συνολικά. Και είναι έτοιμα για να τα απολαύσουμε.

Συμβουλές