Ζυμαρικά με κοτόπουλο και κρεμώδη σάλτσα στον φούρνο

Ένα γευστικό και κρεμώδες πιάτο ζυμαρικών με κοτόπουλο, φρέσκα λαχανικά και πλούσια σάλτσα, έτοιμο να γίνει το αγαπημένο σας γεύμα στο φούρνο.

Όλοι αγαπάμε τα μακαρόνια, αλλά λίγα πιάτα καταφέρνουν να συνδυάζουν γεύση, κρεμώδη υφή και θρεπτικά συστατικά σε ένα. Τα σημερινά ζυμαρικά με κοτόπουλο στον φούρνο είναι ακριβώς μια τέτοια συνταγή: Γεμάτη χρώματα από φρέσκα λαχανικά, πλούσιο άρωμα από βασιλικό και σκόρδο, και μια βελούδινη σάλτσα που αγκαλιάζει κάθε πιρουνιά. Η μαγεία αυτής της συνταγής βρίσκεται στην ισορροπία – η πλούσια κρεμώδης σάλτσα γίνεται πιο ελαφριά χάρη στο γιαούρτι, ενώ τα ντοματίνια και το σπανάκι δίνουν φρεσκάδα και χρώμα. Είναι ιδανική για οικογενειακά γεύματα, για συγκεντρώσεις φίλων ή για όποιον θέλει να απολαύσει ένα πιάτο που νιώθεις ότι σου φτιάχνει τη μέρα. Ακόμα κι αν δεν έχετε εμπειρία στη μαγειρική, αυτή η συνταγή είναι απλή, βήμα-βήμα, και υπόσχεται ένα αποτέλεσμα που θα σας εντυπωσιάσει και θα γίνει γρήγορα το αγαπημένο σας comfort food.

Υλικά

300 γρ. ζυμαρικά

400 γρ. κοτόπουλο (στήθος ή μπούτια χωρίς κόκαλα) κομμένο σε μικρά κομμάτια

2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλιά σούπας βούτυρο

1 κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

100 γρ. κρέμα τυριού

150 γρ. γιαούρτι

100 ml γάλα

50 γρ. παρμεζάνα τριμμένη + 50 γρ. για από πάνω

50 γρ. τριμμένη μοτσαρέλα

1/4 κουταλάκι νιφάδες τσίλι (προαιρετικά)

100 γρ. φρέσκο σπανάκι

5-6 φύλλα φρέσκος βασιλικός

150 γρ. ντοματίνια

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Βράζουμε νερό σε μια κατσαρόλα και μαγειρεύουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Στη συνέχεια τα στραγγίζουμε και τα αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα τηγάνι, ζεσταίνουμε ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τα κομμάτια κοτόπουλου, αλατοπιπερώνουμε και τα σοτάρουμε μέχρι να μην είναι ροζ, περίπου 6-7 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά. Μεταφέρουμε το κοτόπουλο σε ένα πιάτο.

Μειώνουμε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή και προσθέτουμε ακόμη 1 κουταλιά ελαιόλαδο στο τηγάνι. Ύστερα ρίχνουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το σοτάρουμε για 4-5 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε για 1 λεπτό ακόμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε την κρέμα τυριού και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Ρίχνουμε και το γιαούρτι, το γάλα και την παρμεζάνα και ανακατεύουμε καλά. Ύστερα ρίχνουμε το σπανάκι, τα ντοματίνια και τον βασιλικό και ανακατεύουμε ξανά. Τέλος προσθέτουμε το μαγειρεμένο κοτόπουλο και τα ζυμαρικά και ανακατεύουμε μέχρι να καλυφθούν όλα καλά με τη σάλτσα. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C. Λαδώνουμε ένα ταψί και ρίχνουμε μέσα το μείγμα με το κοτόπουλο και τα ζυμαρικά. Πασπαλίζουμε με το τριμμένο τυρί από πάνω και ψήνουμε στον φούρνο για 20 λεπτά μέχρι το τυρί να λιώσει και να ροδίσει και οι ντομάτες να μαλακώσουν. Αν θέλετε πιο τραγανή επιφάνεια, ανοίξτε το γκριλ για 2 λεπτά περίπου για να ροδίσει η κορυφή. Καλή απόλαυση.