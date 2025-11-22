Πρωτεϊνική μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας και τυρί cottage

Μια γρήγορη και κρεμώδη μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας και τυρί cottag, υψηλή σε πρωτεΐνη και χωρίς κρέμα γάλακτος.

Αναζητάτε μια νόστιμη, υγιεινή και ταυτόχρονα γρήγορη λύση για τα ζυμαρικά σας; Αυτή η σάλτσα ντομάτας με τυρί cottage είναι η ιδανική επιλογή. Σε λιγότερο από 30 λεπτά μπορείτε να φτιάξετε μια κρεμώδη σάλτσα, υψηλή σε πρωτεΐνη και χωρίς βαριά κρέμα, που αγκαλιάζει τέλεια τα αγαπημένα σας ζυμαρικά. Το τυρί cottage προσφέρει έξτρα πρωτεΐνη και βελούδινη υφή, ενώ οι ντομάτες δίνουν πλούσια γεύση και έντονο άρωμα. Είναι μια συνταγή που ταιριάζει άψογα σε καθημερινά γεύματα, οικογενειακά δείπνα ή γρήγορες λύσεις για όποιον θέλει ένα γεύμα θρεπτικό και χορταστικό.

Υλικά

400 γρ. ζυμαρικά της επιλογής σας (για 4 μερίδες)

2-3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

1/2 κουτ. γλυκού νιφάδες κόκκινης πιπεριάς (προαιρετικά, για πικάντικη γεύση)

1 κονσέρβα (400 γρ) πολτοποιημένες ντομάτες

1 κουτ. σούπας πελτές ντομάτας

1 κουτ. γλυκού ρίγανη (ξηρή)

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, κατά προτίμηση

1 φλιτζάνι (περίπου 225 γρ) τυρί cottage

1/4 φλιτζανιού τριμμένη παρμεζάνα (ή διατροφική μαγιά για vegan εκδοχή)

2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

Λίγο νερό από τα ζυμαρικά, για να ρυθμίσετε την πυκνότητα της σάλτσας

pexels

Εκτέλεση

Μαγειρεύουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Όσο μαγειρεύονται τα μακαρόνια ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο σκόρδο και τις νιφάδες κόκκινης πιπεριάς και σοτάρουμε για περίπου 1 λεπτό μέχρι να αρωματιστεί. Ρίχνουμε τις πολτοποιημένες ντομάτες, τον πελτέ ντομάτας, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε να σιγοβράσει για 8-10 λεπτά. Αφήνουμε το μείγμα ντομάτας να κρυώσει λίγο και μετά το μεταφέρουμε στο μπλέντερ. Προσθέτουμε και το τυρί cottage cheese και την παρμεζάνα και χτυπάμε μέχρι να γίνει εντελώς λείο. Η σάλτσα πρέπει να είναι κρεμώδης, χωρίς ορατά κομματάκια. Συμβουλή: Χτυπήστε το μείγμα ενώ η ντομάτα είναι ζεστή αλλά όχι καυτή. Το κρύο τυρί δεν αναμειγνύεται καλά, ενώ με ζεστό μείγμα θα έχετε τέλεια υφή κάθε φορά.

Στη συνέχεια επιστρέφουμε τη σάλτσα στο τηγάνι σε χαμηλή φωτιά. Προσθέτουμε λίγο από το νερό των ζυμαρικών για να φτάσουμε την επιθυμητή πυκνότητα και ρίχνουμε μέσα τα βρασμένα ζυμαρικά. Ανακατεύουμε μέχρι να καλυφθούν ομοιόμορφα και τα αφήνουμε εκτός φωτιάς για 1-2 λεπτά.

Συμβουλές