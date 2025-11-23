Τραγανά ρεβίθια masala: Το σνακ που δεν σταματάς να τρως

Ένα εθιστικό σνακ γεμάτο ινδικά μπαχαρικά.

Αν είστε από εκείνους που τσιμπολογούν συχνά το απόγευμα και χρειάζεστε κάτι να μασουλήσετε γύρω στις 5, αυτή είναι μια υγιεινή συνταγή που μπορείτε να δοκιμάσετε. Αυτά τα τραγανά ψητά Ινδικά ρεβίθια masala φτιάχνονται με ελαιόλαδο και είναι ένας σίγουρος τρόπος να τα πετύχετε σωστά. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν τη συνταγή.

Υλικά

4 φλιτζάνια ρεβίθια, βρασμένα

4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

2 κουτ. γλυκού πάπρικα

2 κουτ. γλυκού κύμινο ή σκόνη τζιέρα

1/2 κουτ. γλυκού σκόνη σκόρδου, προαιρετικά

1 κουτ. γλυκού garam masala σε σκόνη (μείγμα μπαχαρικών με προέλευση από την Βόρειο Ινδία)

Αλάτι

Freepik

Εκτέλεση

Στραγγίζουμε καλά τα ρεβίθια και τα στεγνώνουμε με πετσέτα κουζίνας, για να φύγει όσο το δυνατόν περισσότερη υγρασία και μετά τα αφήνουμε έξω για περίπου μισή ώρα. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Ύστερα απλώνουμε τα ρεβίθια σε ένα ταψί και προσθέτουμε 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο και αλάτι. Ανακατεύουμε καλά. Ύστερα τα ψήνουμε στον φούρνο για 30-40 λεπτά, ανακατεύοντας περίπου κάθε 15 λεπτά. Στα 30 λεπτά μειώνουμε τη θερμοκρασία φούρνου στους 175°C.

Μετά από 35-40 λεπτά, βγάζουμε τα ρεβίθια από τον φούρνο και τα πασπαλίζουμε με όλα τα υπόλοιπα μπαχαρικά και το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε καλά και ξαναβάζουμε το ταψί στον φούρνο για 3-4 λεπτά. Προσοχή να μην παραψηθούν. Όταν περάσει ο χρόνος τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς πριν τα φυλάξουμε σε αεροστεγές δοχείο. Τα ρεβίθια παραμένουν τραγανά μέχρι και μία εβδομάδα.

Σημειώσεις