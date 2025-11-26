Κεφτεδάκια στο air fryer σαν τηγανητά

Δεν τηγανίζονται και είναι πολύ νόστιμα: Κεφτεδάκια στο air fryer που δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν τα τηγανητά.

Λατρεύουμε τα κεφτεδάκια , αυτά που ετοιμάζουμε για να χαλαρώσουμε, περιστρέφοντας τις απαλές μπουκιές ανάμεσα στις παλάμες των χεριών μας: Μια μορφή φυσικού αντι-στρες. Όπως λοιπόν καταλάβατε σημερα θα φτιάξουμε κεφτεδάκια. Και προς το τέλος τους μαγειρέματος θα προσθέσουμε τυρί προβολόνε για να λιώσει και να αρωματίσει τα κεφτεδάκια μας κάνοντάς τα σούπερ νόστιμα. Το μαγείρεμα γίνεται φυσικά στο air fryer χωρίς πρόσθετα λιπαρά και με πολύ λίγο λάδι. Τώρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαβάσετε τη συνταγή και να ετοιμάσετε μαζί μας αυτά τα λαχταριστά κεφτεδάκια.

Υλικά

400 γρ κιμά (μοσχάρι, χοιρινό ή ανάμεικτος)

150 γρ μπαγιάτικο ψωμί

1 αυγό

30 γρ παρμεζάνα τριμμένη

1 μέτρια πατάτα

1 κλωνάρι μαϊντανός

4 πατάτες (για συνοδευτικό)

150 γρ καπνιστό τυρί προβολόνε ή κάποιο άλλο της αρεσκείας σας

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Αρωματικά βότανα

unsplash

Εκτέλεση

Μουλιάζουμε το ψωμί σε ένα μπολ με νερό για 5 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσει. Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε το κρέας, το αυγό, την παρμεζάνα, τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και το αλάτι. Στύβουμε καλά το ψωμί και το ενώνουμε με το μίγμα κρέατος. Καθαρίζουμε και τρίβουμε την πατάτα με ένα μεγάλο τρίφτη, όταν είναι ωμή και την προσθέτουμε και αυτή στον κιμά. Ανακατεύουμε με τα χέρια μας, όλα τα υλικά. Πλάθουμε τα κεφτεδάκια σε μέγεθος μπάλας του πινγκ πονγκ.

Στη συνέχεια τα τοποθετούμε στο καλάθι του air fryer, προσθέτουμε ένα φλιτζάνι νερό στον πάτο, που θα εμποδίσει το ψήσιμο του κρέατος να δημιουργήσει οποιαδήποτε μυρωδιά ή καπνό. Και ψήνουμε για 5 λεπτά στους 180 βαθμούς, γυρνώντας τα μετά από λίγα λεπτά. Στο μεταξύ, ξεφλουδίζουμε τις πατάτες, τις πλένουμε και τις κόβουμε σε όχι πολύ μεγάλους κύβους. Τις ανακατεύουμε με λίγα μυρωδικά, λίγο λάδι (1-2 κουταλάκια του γλυκού είναι αρκετά) και ψιλό αλάτι. Τις προσθέτουμε στα κεφτεδάκια και μαγειεόυμε για άλλα 12-15 λεπτά στους 200 βαθμούς μέχρι να ψηθούν οι πατάτες, ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό μαγείρεμα θα χρησιμοποιήσετε πολύ λίγο λάδι και το περιττό λίπος από το κρέας θα πέσει στον πάτο. Μόλις ψηθούν, προσθέτουμε τους κύβους τυριού και να μαγειρεόυμε για λίγα λεπτά μέχρι να λιώσουν. Καλή απόλαυση