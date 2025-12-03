Καυτερές φτερούγες κοτόπουλου στο air fryer με μέλι και καπνιστή πάπρικα: Ο απόλυτος πειρασμός

Τραγανές, πικάντικες και απίστευτα αρωματικές φτερούγες που γίνονται σε λίγα λεπτά στην air fryer και απογειώνουν κάθε περίσταση.

Αν ψάχνετε έναν εύκολο τρόπο να μετατρέψετε ένα απλό βραδινό σε μικρή… γιορτή γεύσεων, τότε οι φτερούγες κοτόπουλου είναι η τέλεια λύση. Γίνονται γρήγορα, είναι οικονομικές και σηκώνουν άπειρους συνδυασμούς μπαχαρικών και σαλτσών. Το καλύτερο; Με το air fryer πετυχαίνουν αυτό το τραγανό αποτέλεσμα που μοιάζει σαν να έχουν τηγανιστεί, αλλά με πολύ λιγότερο λάδι. Η συνταγή που ακολουθεί θα γίνει σίγουρα η νέα σου αγαπημένη, είτε τις ετοιμάζετε για βραδιά ταινίας είτε για χαλαρό τραπέζι με φίλους.

Υλικά

1 κιλό φτερούγες κοτόπουλου

75 γρ. μέλι

Ψιλοκομμένες πιπεριές τσίλι, κατά προτίμηση

1½ κ.γ. ξίδι κόκκινου κρασιού

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. σκόνη σκόρδου

40 γρ. κορν φλάουρ

1 κ.γ. γλυκιά καπνιστή πάπρικα

50 γρ. καυτερή πάστα πιπεριάς

150 γρ. μασκαρπόνε

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Τοποθετούμε τις φτερούγες σε ένα μπολ και τις πασπαλίζουμε με 1 κ.γ. αλάτι. Ύστερα τις αφήνουμε για 15 λεπτά να στεγνώσει η πέτσα, όσο ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα. Για τη μαρινάδα: Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το μέλι, τις ψιλοκομμένες πιπεριές, το ξίδι, τον πελτέ και το ελαιόλαδο και αφήνουμε στην άκρη. Προθερμαίνουμε το air fryer στους 190°C για 3 λεπτά.

Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε τη σκόνη σκόρδου, το αλεύρι, την πάπρικα και ½ κ.γ. πιπέρι. Προσθέτουμε τις φτερούγες και ανακατεύουμε καλά να καλυφθούν ομοιόμορφα. Ρίχνουμε πάνω τους τα ¾ της μαρινάδας και ανακατεύουμε πάλι.

Βάζουμε τις φτερούγες στον κάδο του air fryer και ψήνουμε για 10 λεπτά. Γυρίζουμε τις φτερούγες και ψήνουμε για άλλα 8 λεπτά μέχρι να γλασάρουν και να ψηθούν καλά. Ανακατεύουμε την καυτερή πάστα πιπεριάς με την υπόλοιπη μαρινάδα και την περιχύνουμε στις φτερούγες. Ύστερα ψήνουμε για 1–2 λεπτά ακόμη μέχρι να λιώσει. Σερβίρουμε αμέσως, προσθέτοντας μερικές κουταλιές μασκαρπόνε από πάνω. Ταιριάζουν τέλεια με παγωμένη μπίρα ή ένα γεμάτο κόκκινο κρασί.