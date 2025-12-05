Κρεμώδης σούπα με τυρί και άρωμα μπύρας: Η απόλυτη χειμερινή απόλαυση

Η απόλυτη κρεμώδη σούπα με τυρί και μπύρα, ιδανική για ζεστά χειμωνιάτικα γεύματα και γιορτινές στιγμές με φίλους και οικογένεια.

Όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν και η διάθεση ζητάει κάτι ζεστό και χορταστικό, η σούπα με τυρί και άρωμα μπύρας είναι η ιδανική λύση. Κρεμώδης, πλούσια και γεμάτη γεύση, αυτή η σούπα συνδυάζει την απλότητα με την εκλεκτή νοστιμιά, κάνοντάς την την τέλεια επιλογή για οικογενειακά γεύματα, φιλικά τραπέζια ή ακόμα και για ένα cozy βράδυ στον καναπέ.

Τι μπύρα να επιλέξετε

Το κλειδί για μια υπέροχη σούπα είναι να χρησιμοποιήσετε μια μπύρα που σας αρέσει να πίνετε. Το μαγείρεμα με τη μπύρα συγκεντρώνει τις γεύσεις της, ενισχύοντας τυχόν πικρές νότες. Για να αποφύγετε έντονες ή ανεπιθύμητες γεύσεις στη σούπα, χρησιμοποιήστε μια ήπια, ανοιχτόχρωμη μπύρα, όπως lager ή pilsner. Αποφύγετε τις σκούρες ή κεχριμπαρένιες μπύρες. Ας δούμε μαζί τη συνταγή.

Υλικά

1 1/2 φλ. τριμμένο κίτρινο τσένταρ έντονης γεύσης

1 1/4 φλ. τριμμένο λευκό τσένταρ

3 κ.σ. αλατισμένο βούτυρο

225- 280 γρ. λουκάνικο χωριάτικο ή μοσχαρίσιο ψημένο/καπνιστό, κομμένο σε φέτες

1/2 φλ. ψιλοκομμένο κρεμμύδι (1 μικρό)

1/3 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.σ. μουστάρδα Dijon

1/2 κ.γ. αποξηραμένο θυμάρι ή ρίγανη, θρυμματισμένα

2 κύβοι ζωμό κοτόπουλου με μειωμένο νάτριο

1 μπουκάλι μπύρα (1 1/2 φλ.)

2 φλ. κατεψυγμένες ποτάτες, κομμένες σε κύβους

1 φλ. κρέμα γάλακτος

1/2 φλ. ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια (4 μέτρια)

Toppings, όπως καυτερή σάλτσα, φρέσκα φύλλα θυμαριού, τριμμένο τσένταρ ή φρέσκα κρεμμυδάκια

Freepik

Εκτέλεση

Αφήνουμε τα τυριά τσένταρ να σταθούν σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. Εν τω μεταξύ, σε μια κατσαρόλα 4 λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το λουκάνικο και το κρεμμύδι και μαγειρεύουμε ανακατεύοντας περιστασιακά μέχρι το κρεμμύδι να μαλακώσει και το λουκάνικο να ροδίσει.

Στη συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι, τη μουστάρδα, το θυμάρι και όλον τον ζωμό ταυτόχρονα. Μαγειρεύουμε και ανακατεύουμε μέχρι να βράσει. Ύστερα προσθέστουμε την μπύρα και τις πατάτες. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε σιγοβράσει, χωρίς καπάκι, για 5 λεπτά ανακατεύοντας περιστασιακά. Προσθέτουμε και την κρέμα και σβήνουμε τη φωτιά. Τέλος προσθέτουμε σταδιακά τα τυριά, ανακατεύοντας μέχρι να λιώσουν. Ανακατεύουμε και τα φρέσκα κρεμμυδάκια και σερβίρουμε με τα επιθυμητά toppings. Καλή απόλαυση.