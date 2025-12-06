Βραστά αυγά μαριναρισμένα σε τσάι: Η ασιατική τεχνική που απογειώνει τη γεύση

Ένας απροσδόκητος αλλά πανεύκολος τρόπος να δώσετε νέα διάσταση στα κλασικά βραστά αυγά, χρησιμοποιώντας άρωμα τσαγιού και φρέσκα υλικά.

Αν ψάχνετε έναν πρωτότυπο τρόπο να εντυπωσιάσετε στο τραπέζι, τα αυγά μαριναρισμένα σε τσάι είναι η ιδανική ιδέα. Η τεχνική αυτή, εμπνευσμένη από την ασιατική κουζίνα, δίνει στα αυγά μια βαθιά, αρωματική γεύση που αλλάζει ανάλογα με τον τύπο του τσαγιού. Με ελάχιστο κόπο και με υλικά που βρίσκονται εύκολα, μπορείτε να ετοιμάσετε ένα πιάτο που γίνεται ακόμα καλύτερο όταν φτιαχτεί από την προηγούμενη ημέρα. Είναι τέλειο για brunch, για μπουφέ ή για ένα διαφορετικό ορεκτικό.

Η μαρινάδα είναι μια αρχαία τεχνική, που δημιουργήθηκε για να αρωματίζει, να μαλακώνει και να συντηρεί κρέατα και ψάρια, και πήρε το όνομά της από τη διαδικασία του να τοποθετούνται τα τρόφιμα σε θαλασσινό νερό, δηλαδή σε άλμη. Εμείς τη δοκιμάσαμε χρησιμοποιώντας άλλα υλικά και διαφορετικές παρασκευές. Σε αυτή τη συνταγή δοκιμάσαμε βραστά αυγά μαριναρισμένα σε τσάι: Ανάλογα με το είδος του τσαγιού και τα αρώματα που θα επιλέξετε, μπορείτε να δώσετε διαφορετικό χαρακτήρα σε αυτό το πιάτο, το οποίο είναι εξαιρετικά εύκολο να ετοιμαστεί, ακόμη και πολύ νωρίτερα.

Υλικά

18-20 αυγά

Τσάι σε φύλλα (εμείς χρησιμοποιήσαμε ένα μαύρο τσάι καλλιεργημένο στην περιοχή Darjeeling της Ινδίας)

1-2 φρέσκα κρεμμυδάκια

Κόλιανδρος

Φρέσκο τζίντζερ

Ξύδι ρυζιού

Σάλτσα σόγιας

Ελαιόλαδο

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Davide Maestri

Εκτέλεση

Βάζουμε τα αυγά σε μια κατσαρόλα που να τα χωράει τοποθετημένα κοντά το ένα στο άλλο και τα καλύπτουμε με κρύο νερό. Προσθέτουμε άφθονες ποσότητες φύλλων τσαγιού (όποιο θέλετε, ακόμα και αρωματικό ή καπνιστό), αρωματίζουμε με το πράσινο μέρος των κρεμμυδιών κομμένο σε κομματάκια και μερικές φέτες τζίντζερ, και βράζουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά για 5-6 λεπτά από τη στιγμή που θα κοχλάσει το νερό.

Σβήνουμε τη φωτιά, στραγγίζουμε τα αυγά, αλλά κρατάμε το τσάι. Σπάμε το κέλυφος όλων των αυγών χωρίς να το αφαιρέσουμε και τα βυθίζουμε τα ξανά στο τσάι. Τα αφήνουμε να μαριναριστούν για τουλάχιστον 3-4 ώρες. Αν θέλετε, μπορείτε να τα ετοιμάσετε από το προηγούμενο βράδυ και να τα αφήσετε όλη τη νύχτα στο τσάι.

Ετοιμάζουμε ένα dressing με ένα μεγάλο μάτσο ψιλοκομμένα φύλλα κόλιανδρου, τα κρεμμυδάκια σε φετάκια, 2-3 κουταλιές της σούπας ρύζι ξίδι και σάλτσα σόγιας. Ξεφλουδίζουμε προσεκτικά τα αυγά, τα κόβουμε στη μέση, τα βάζουμε σε ένα πιάτο και περιχύνουμε με το dressing που μόλις ετοιμάσαμε. Τα αφήνουμε να απορροφήσουν γεύση για ακόμη μία ώρα πριν τα σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.