Η πιο απλή μακαρονάδα… αλλά με ένα γευστικό twist

Μια απλή μακαρονάδα αποκτά γεύση-έκπληξη με ζωμό από παρμεζάνα και αρωματικά βότανα. Εύκολη και νόστιμη συνταγή.

Μπορεί μια απλή μακαρονάδα να κλέψει την παράσταση; Η απάντηση είναι ναι. Σε αυτή τη συνταγή, τα σπαγγέτι μαγειρεύονται σε έναν ελαφρύ ζωμό μαζί με φλούδες παρμεζάνας, που δίνει βάθος και πλούσια γεύση. Με λίγο λάδι, φρεσκοτριμμένο παρμεζάν, πιπέρι και ματζουράνα, η απλότητα μεταμορφώνεται σε ένα γευστικό πιάτο που θα σας εκπλήξει.

Υλικά

320 γρ. ζυμαρικά

200 γρ. φλούδες παρμεζάνας

Ματζουράνα

Τριμμένη παρμεζάνα

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Davide Maestri

Εκτέλεση

Βάζουμε τις φλούδες παρμεζάνας σε μια κατσαρόλα με 2 λίτρα νερό, προσθέτουμε και λίγο κφρεσκοτριμμένο πιπέρι και αφήνουμε να ζεσταθεί για τουλάχιστον 30 λεπτά, χωρίς να φτάσει ποτέ σε σημείο βρασμού. Θα πρέπει να έχουμε έναν ελαφρύ ζωμό που να μυρίζει έντονα τυρί. Ύστερα βράζουμε τα ζυμαρικά για 5 λεπτά. Στη συνέχεια τα στραγγίζουμε και τα μεταφέρουμε σε ένα τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα στο τηγάνι, προσθέτοντας σιγά-σιγά τον ζωμό παρμεζάνας και ανακατεύοντας. Στο τέλος, δένουμε τα ζυμαρικά με 4 κουταλιές ελαιόλαδο. Σερβίρουμε με άφθονο τριμμένο παρμεζάνη, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και φυλλαράκια ματζουράνας.