Πώς να φτιάξεις την πιο τραγανή πατατοσαλάτα στο air fryer σε λίγα λεπτά

Ανακαλύψτε πώς να φτιάξετε την απόλυτη πατατοσαλάτα στο air fryer με τραγανές πατάτες, μπέικον και δροσερή σος ξινής κρέμας, έτοιμη σε λίγα μόνο λεπτά.

Η αγαπημένη πατατοσαλάτα γίνεται τώρα πιο τραγανή και γευστική από ποτέ, χάρη στο air fryer. Με χρυσές, ψημένες πατατούλες, τραγανό μπέικον και μια δροσερή σος με ξινή κρέμα, μαγιονέζα και φρέσκο σχοινόπρασο, αυτή η πατατοσαλάτα είναι το τέλειο συνοδευτικό για κάθε τραπέζι. Έτοιμη σε λίγα μόλις λεπτά, συνδυάζει την πρακτικότητα με την απόλαυση, φέρνοντας ένα διαφορετικό twist στην κλασική συνταγή που όλοι αγαπούν.

Υλικά

2 κ.σ. ελαιόλαδο

185 γρ. (¾ φλιτζάνι) μαγιονέζα

40 γρ. (1 φακελάκι) μείγμα με γεύση κρεμμυδιού

1 κιλό baby πατάτες, κομμένες στη μέση

4 φέτες μπέικον

125 γρ. (½ φλιτζάνι) ξινή κρέμα

1 κ.σ. φρέσκο χυμό λεμονιού

½ ματσάκι φρέσκο σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο

Freepik

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε το ελαιόλαδο, 60 γρ. (¼ φλιτζάνι) μαγιονέζα και το μείγμα με γεύση κρεμμυδιού. Προσθέτουμε τις πατάτες και ανακατεύουμε καλά για να επικαλυφθούν. Τοποθετούμε τις πατάτες στον κάδο του air fryer και μαγειρεύουμε στους 200°C για 15 λεπτά. Ύστερα ανακινούμε το καλάθι για να ανακατευτούν οι πατάτες και τοποθετούμε τις φέτες μπέικον πάνω από τις πατάτες, συνεχίζοντας το μαγείρεμα στους 160°C για επιπλέον 10 λεπτά.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε την υπόλοιπη μαγιονέζα, την ξινή κρέμα, τον χυμό λεμονιού και το σχοινόπρασο. Αλατοπιπερώνουμε κατά προτίμηση. Μεταφέρουμε τις πατάτες σε ένα πιάτο. Περιχύνουμε με το μείγμα ξινής κρέμας και σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.