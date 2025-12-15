Σπαγγέτι με μάραθο και σολομό: Το κομψό πρώτο πιάτο για την Παραμονή των Χριστουγέννων

Ένα πιάτο φωτεινό, κομψό, με καθαρές γεύσεις και χρώματα, που αφήνει χώρο και για τα υπόλοιπα πιάτα του μενού, χωρίς να βαραίνει.

Υπάρχουν πιάτα που προκύπτουν τυχαία, ίσως μια οποιαδήποτε μέρα του Δεκεμβρίου (ή ως πρώτο πιάτο για την παραμονή των Χριστουγέννων) και αποδεικνύονται ιδανικά για εκείνες τις ξεχωριστές στιγμές, όταν αναρωτιέσαι τι να ετοιμάσεις για δείπνο. Τα μακαρόνια με μάραθο και φρέσκο σολομό γεννήθηκαν ακριβώς έτσι, σε μια κουζίνα που μύριζε εσπεριδοειδή και το νερό της μαγειρικής κόχλαζε σιγά-σιγά, ενώ τα Χριστούγεννα φαινόταν πιο κοντά από ποτέ.

Αυτό που αγαπάμε σε αυτή τη συνταγή είναι η διπλή της ψυχή: Από τη μία είναι εξαιρετικά απλή, φτιαγμένη με υλικά εύκολα και διαθέσιμα, χωρίς περίπλοκες τεχνικές. Ιδανική ιδέα για το μενού της παραμονής, καθώς όταν φτάνει στο τραπέζι εντυπωσιάζει αμέσως, με τους ροζ τόνους του σολομού, το φωτεινό λευκό του μάραθου και μερικούς κόκκους ροδιού που μοιάζουν με μικρή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο πιάτο. Είναι ένα ελαφρύ πιάτο, τέλειο για όσους αγαπούν συνταγές που ζεσταίνουν χωρίς να βαραίνουν. Ίσως γι’ αυτό το φανταστήκαμε ως πιθανό πρωταγωνιστή της Παραμονής, όταν θέλουμε πιάτα ταυτόχρονα κομψά και απλά για να μοιραστούμε.

Αυτό που κάνει ξεχωριστό το πιάτο είναι η ισορροπία των γεύσεων: Η γλύκα του μάραθου, η λεπτότητα του φρέσκου σολομού, η διακριτική παρουσία του πορτοκαλιού που δεν καλύπτει τίποτα και η ελαφριά οξύτητα του ροδιού που καθαρίζει τον ουρανίσκο στο τέλος. Κάθε μπουκιά αλλάζει ελαφρώς: Μερικές φορές κυριαρχεί η κρέμα μάραθου, άλλες η μαριναρισμένη ωμή φέτα, άλλες ο ζεστός σολομός που λιώνει στο στόμα. Είναι ένα πρώτο πιάτο που παραμένει απλό και ζεστό, όπως τα γιορτινά οικογενειακά δείπνα. Με λίγες κινήσεις, πολλή φροντίδα και ένα αποτέλεσμα που κερδίζει χωρίς περιττές πολυπλοκότητες. Το σενάριο για εντυπωσιασμό υπάρχει επίσης: Όταν σερβίρετε τα σπαγγέτι και προσθέτετε επάνω τις λεπτές φέτες μαραθου μαριναρισμένες, μοιάζουν με μικρά λευκά, λαμπερά και αρωματικά πέταλα. Αρκεί μια σταγόνα ελαιόλαδο και μερικοί κόκκοι ροδιού για να δείχνει το πιάτο σαν να φτιάχτηκε ειδικά για μια ειδική μέρα.

Υλικά

200 γρ. ζυμαρικά

250 γρ. φρέσκος σολομός

2 μάραθοι

1 φρέσκο κρεμμύδι

Ελαιόλαδο

Χυμός μισού πορτοκαλιού

Αλάτι, πιπέρι

Κόκκοι ροδιού

Εκτέλεση

Πλένουμε και στεγνώνουμε τον μάραθο,και κόβουμε τα 2/3 σε κυβάκια. Το υπόλοιπο τον κόβουμε σε πολύ λεπτές φέτες, τις οποίες μαρινάρουμε με αλάτι, πιπέρι, 1 κουταλιά ελαιόλαδο και χυμό μισού πορτοκαλιού. Ψιλοκόβουμε το φρέσκο κρεμμύδι και το τσιγαρίζουμε στο τηγάνι με λίγο λάδι. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα κυβάκια μάραθου, αλάτι και 1 κουτάλι νερό και τα αφήνουμε να μαλακώσουν. Όταν είναι έτοιμα τα πολτοποιούμε με ένα μπλέντερ μαζί με λίγο ζεστό νερό.

Αφαιρούμε το δέρμα και τυχόν κόκαλα από τον σολομό, τον κόβουμε σε κυβάκια και τον προσθέτουμε στην κατσαρόλα με τον μάραθο για 5 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα μακαρόνια που έχουμε βράσει σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και τελειώνουμε προσθέτοντας εάν χρειάζεται μια κουτάλια από το νερό της βράσης. Τέλος προσθέτουμε την κρέμα μάραθου και στρίβουμε μαζί με τον μαριναρισμένο μάραθο και μερικούς κόκκους ροδιού.