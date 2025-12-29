Τα μυστικά για να φτιάξεις την τέλεια ρώσικη σαλάτα

Η ρώσικη σαλάτα βήμα βήμα, με απλά υλικά και χρήσιμα tips για τέλεια υφή, πλούσια γεύση και επιτυχία σε κάθε γιορτινό τραπέζι

Στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, η ρώσικη σαλάτα δεν λείπει ποτέ. Τη θεωρούμε απαραίτητη και ξέρουμε ότι πολλοί σκέφτονται το ίδιο. Είναι ένα νόστιμο, λαχταριστό και πολύχρωμο ορεκτικό: με λίγα λόγια, ένα ιδανικό πιάτο για τις γιορτές. Επιπλέον, είναι πανεύκολη στην παρασκευή, κάτι που αποτελεί ακόμη ένα μεγάλο της πλεονέκτημα. Γι’ αυτό, παρακάτω θα βρείτε μερικές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να φτιάξετε ρώσικη σαλάτα και να πετύχετε τέλειο αποτέλεσμα.

Πώς γίνεται η ρώσικη σαλάτα

Για την κλασική εκδοχή της ρώσικης σαλάτας χρειαζόμαστε πατάτες, καρότα, αρακά και βραστά αυγά. Πρέπει να βράσουμε τις πατάτες και τα καρότα, καθώς και να ζεματίσουμε τον αρακά. Εμείς, όμως, προτιμάμε να μαγειρεύουμε όλα τα λαχανικά μαζί στον ατμό, και για λόγους πρακτικότητας.

Αφήνουμε τα λαχανικά να κρυώσουν, τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ και προσθέτουμε τα βραστά αυγά ψιλοκομμένα. Αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε λίγο ξίδι- μία κουταλιά της σούπας, αλλά αν προτιμάτε μπορείτε να προσθέσετε και άλλη μία, είναι θέμα προσωπικού γούστου. Ανακατεύουμε προσεκτικά και στο τέλος προσθέτουμε τη μαγιονέζα. Ένα τελευταίο απαλό ανακάτεμα και η σαλάτα είναι έτοιμη. Μια συμβουλή: Καλό είναι να αφήσουμε τη ρώσικη σαλάτα στο ψυγείο για τουλάχιστον δύο ώρες· γίνεται ακόμη πιο νόστιμη.

Freepik

Υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές της ρώσικης σαλάτας. Η δική μας είναι η «έξυπνη» ρώσικη σαλάτα, όπου προσθέτουμε και αγγουράκια τουρσί. Επιπλέον, η διαδικασία είναι πιο απλή, γιατί δεν περιλαμβάνει βραστά αυγά. Σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι το αποτέλεσμα είναι άκρως απολαυστικό. Όποια εκδοχή κι αν επιλέξουμε, αυτή ή την κλασική, μπορούμε να αναδείξουμε τα τουρσιά αυξάνοντας την ποσότητα από αγγουράκια ή προσθέτοντας ψιλοκομμένη γαρνιτούρα τουρσί. Κατά τα άλλα, δηλαδή στη διαδικασία και στα υπόλοιπα υλικά, δεν αλλάζει τίποτα. Όσοι αγαπούν τις πιο έντονες και ξιδάτες γεύσεις θα ξετρελαθούν.

Άλλες παραλλαγές της ρώσικης σαλάτας

Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ελεύθεροι να αποφασίσουμε πώς θα φτιάξουμε τη ρώσικη σαλάτα, προσθέτοντας κάθε φορά διαφορετικά υλικά. Θα ήταν όμως καλό να μη λείπουν οι πατάτες, ο αρακάς και τα καρότα, γιατί αλλιώς αλλοιώνεται υπερβολικά η συνταγή. Μπορούμε, αντίθετα, να την εμπλουτίσουμε με πολλά διαφορετικά υλικά, όπως για παράδειγμα:

Τόνο σε λάδι

Καπνιστό σολομό

Ζαμπόν

Ψητό κοτόπουλο ξεψαχνισμένο

Γαρίδες

Τυρί σε κύβους

Ψητές πιπεριές

Παντζάρια

Βραστό κουνουπίδι

Φασολάκια

Το σημαντικό είναι να ταιριάζουν καλά μεταξύ τους όλες οι γεύσεις.

Όσο για τη μαγιονέζα, φυσικά παίζει κι αυτή τον δικό της σημαντικό ρόλο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κλασική συνταγή, να την αντικαταστήσουμε με μια αρωματισμένη εκδοχή (με κάρι, σκόρδο, πικάντικη ή με τζίντζερ) ή με μια γευστική σάλτσα τόνου.