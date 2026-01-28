Το καλύτερο κόλπο για να ζεστάνεις την πίτσα στο air fryer

Αυτή η απλή μέθοδος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ζεστάνετε ξανά την πίτσα ώστε να αποκτήσει τραγανή βάση και ζεστό, λιωμένο τυρί. Πανεύκολο.

Αν τρώτε συχνά πίτσα και μένουν πάντα κομμάτια, τότε σίγουρα αναρωτιέστε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να τη ζεστάνετε για να την απολαύσετε και την επόμενη ημέρα. Αν και το ζέσταμα της πίτσας στον φούρνο είναι ιδανικό όταν θέλετε να ζεστάνετε πολλά κομμάτια μαζί, αλλά αν πρόκειται απλώς για ένα ή δύο κομμάτια, τότε το air fryer είναι η καλύτερη επιλογή. Αυτή η μέθοδος λειτουργεί για σπιτική πίτσα, πίτσα από την αγαπημένη σας πιτσαρία ή ακόμα και για κατεψυγμένη πίτσα που έχει περισσέψει.

unsplash

Προθερμάνετε το air fryer στους 180°C για 5 λεπτά ή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τοποθετήστε τα κρύα κομμάτια πίτσας στον κάδο του air fryer και ψήστε στους 180°C για 3–6 λεπτά, μέχρι η πίτσα να είναι ζεστή, με τραγανή βάση και λιωμένο τυρί. Ως γενικός κανόνας, τα κομμάτια πίτσας χρειάζονται περίπου 3–6 λεπτά στους 180°C για να ζεσταθούν και να γίνουν τραγανά. Το καλό με το air fryer είναι ότι μπορείτε εύκολα να τραβήξετε έξω το καλάθι για να ελέγξετε την πίτσα όσο ψήνεται. Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το αν ζεσταίνετε πίτσα με λεπτή ζύμη, γιατί χρειάζεται λιγότερο χρόνο από την πιο χοντρή. Επίσης η πίτσα με πολλά υλικά χρειάζεται περισσότερο χρόνο από μια απλή μαργαρίτα.