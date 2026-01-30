Τέλεια συνταγή για αλμυρό στρουντελ με λάχανο, μήλο και γκοργκονζόλα

Αν ψάχνετε για ένα πρωτότυπο και χορτοφαγικό ορεκτικό, δοκιμάστε τη συνταγή για αλμυρό στρουντελ με λάχανο, μήλο και γκοργκονζόλα. Δείτε πώς να το ετοιμάσετε.

Το στρουντελ είναι γνωστό ως το παραδοσιακό γλυκό που όλοι αγαπάμε, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι μπορεί να μεταμορφωθεί σε πρωτότυπη αλμυρή συνταγή γεμάτη γεύση και φαντασία. Στην εκδοχή αυτή, η γλυκιά φρεσκάδα του μήλου συνδυάζεται αρμονικά με την ελαφρώς πικάντικη γεύση του λάχανου, ενώ η γκοργκονζόλα προσθέτει μια κρεμώδη και πλούσια νότα που «δένεται» τέλεια με τη ζύμη.

Ιδανικό ως ορεκτικό, για ένα brunch ή ακόμα και ως ένα γεύμα που θα εντυπωσιάσει τους καλεσμένους σας, το αλμυρό στρουντελ συνδυάζει απλότητα, γεύση και δημιουργικότητα. Ακολουθώντας μερικά απλά βήματα, μπορείτε να φτιάξετε ένα εντυπωσιακό ρολό γεμάτο αρώματα και αντιθέσεις — τραγανό απ’ έξω, ζουμερό και γευστικό μέσα. Με αυτή τη συνταγή, το κλασικό στρουντελ αποκτά νέα διάσταση και γίνεται μια γεύση που ξεχωρίζει, κατάλληλη για όσους αγαπούν να πειραματίζονται με παραδοσιακές συνταγές και να ανακαλύπτουν νέες γευστικές εμπειρίες.

Υλικά

300 γρ. γκοργκονζόλα γλυκιά

250 γρ. λευκό λάχανο

200 γρ. μήλο

150 γρ. αλεύρι ολικής αλέσεως

50 γρ. βούτυρο

1 αυγό

Αλάτι, πιπέρι

Freepik

Εκτέλεση

Ζυμώνουμε το αλεύρι με το αυγό, το λιωμένο βούτυρο και μια κουταλιά νερό. Όταν έχουμε μια λεία και ομοιόμορφη ζύμη, την αφήνουμε να ξεκουραστεί σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχει κόβουμε το λάχανο σε λεπτές λωρίδες, το αλατίζουμε, ανακατεύουμε και το αφήνουμε για 30 λεπτά. Στη συνέχεια το ξεπλένουμε και το στραγγίζουμε.

Ανοίγουμε τη ζύμη σε πολύ λεπτό φύλλο, πρώτα με τον πλάστη και μετά με τα χέρια. Τοποθετούμε το φύλλο πάνω σε ένα καθαρό πανί. Απλώνουμε πάνω στη ζύμη το λάχανο, το μήλο ξεφλουδισμένο και κομμένο σε μικρές φέτες. Και προσθέτουμε τη γκοργκονζόλα, λίγο αλάτι και πιπέρι. Κλείνουμε τη ζύμη πρώτα στα άκρα και μετά την τυλίγουμε σε ρολό, χρησιμοποιώντας το πανί για βοήθεια. Τοποθετούμε το στρουντελ σε ένα ταψί καλυμμένο με λαδόκολλα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 30 λεπτά. Καλή απόλαυση.