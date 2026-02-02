Λαχταριστοί μελιτζανοκεφτέδες χωρίς αυγά με αρωματική σάλτσα ντομάτας

Ζουμεροί μελιτζανοκεφτέδες χωρίς αυγά – ένα χορτοφαγικό comfort food που ταιριάζει τόσο σε οικογενειακά γεύματα όσο και σε γρήγορα σνακ, ζεστό ή κρύο.

Οι μελιτζανοκεφτέδες σε σάλτσα ντομάτας είναι η απόδειξη ότι ένα πιάτο μπορεί να είναι ταυτόχρονα απλό, νόστιμο και πλήρως χορτοφαγικό. Με λίγα βασικά υλικά και λίγη προσοχή στη μαγειρική, μπορείτε να φτιάξετε μπαλίτσες μελιτζάνας ζουμερές και αρωματικές, που ταιριάζουν τόσο σε ένα οικογενειακό γεύμα όσο και σε ένα γρήγορο σνακ για το γραφείο ή το πάρκο. Η σάλτσα ντομάτας αγκαλιάζει τις μπαλίτσες, δημιουργώντας ένα comfort food που αγαπά κάθε ηλικία και φέρνει τη ζεστασιά του σπιτιού στο τραπέζι. Ας δούμε τη συνταγή.

Υλικά

800 γρ. μελιτζάνες (περίπου 2)

5-6 κουταλιές αλεύρι ρεβιθιού

3-4 φύλλα βασιλικού ή μέντας

800 ml πελτέ ντομάτας

Μισό κρεμμύδι

1 σκελίδα σκόρδο

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

www.brododicoccole.com

Εκτέλεση

Πλένουμε τις μελιτζάνες, τις καθαρίζουμε και τις κόβουμε σε κύβους περίπου 1 εκ. Αν θέλετε πιο “λεία” υφή, μπορείτε να τις ξεφλουδίσετε (με τις φλούδες μπορείτε να φτιάξετε υπέροχα chips). Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σοτάρουμε σε μια κατσαρόλα με λίγο ελαιόλαδο. Ύστερα προσθέτουμε τις μελιτζάνες, αλατίζουμε αμέσως, ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά, με καπάκι, για 15-20 λεπτά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Οι μελιτζάνες δεν πρέπει να ροδίσουν αλλά να μαλακώσουν καλά. Αν χρειαστεί, προσθέστε λίγο νερό. Στο τέλος, αφαιρούμε το καπάκι και αφήνουμε να εξατμιστεί το υγρό στον πάτο. Οι μελιτζάνες είναι έτοιμες όταν μπορούμε να τις λιώσουμε εύκολα με κουτάλι ή πιρούνι. Τις βάζουμε σε ένα μπολ να κρυώσουν λίγο.

Ψιλοκόβουμε 3-4 φύλλα βασιλικού ή μέντας (περισσότερα αν σας αρέσει η γεύση) και τα προσθέτουμε στις μελιτζάνες. Ρυθμίζουμε με αλάτι και το πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε σιγά-σιγά περίπου 4 κουταλιές αλεύρι ρεβιθιού. Η ποσότητα εξαρτάται από την υγρασία που έχουν οι μελιτζάνες. Η ζύμη πρέπει να είναι σφιχτή, όχι πολύ συμπαγής, περίπου σαν τυρί κρέμα. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για λίγα λεπτά και πλάθουμε 12 μπαλίτσες. Τις απλώνουμε σε ένα πιάτο και τις αφήνουμε για 5-10 λεπτά να σταθούν.

Εν τω μεταξύ, στο ίδιο σκεύος, προσθέτουμε λίγο λάδι και 1 σκελίδα σκόρδο. Σοτάρουμε ελαφρά χωρίς να καεί και προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και λίγο νερό αν χρειαστεί. Αλατοπιπερώνουμε και σιγοβράζουμε για 4-5 λεπτά. Όταν οι μπαλίτσες έχουν ξεκουραστεί και σφίξει η ζύμη, τις πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι ρεβιθιού. Τοποθετούμε τις μπαλίτσες στη σάλτσα, σκεπάζουμε με καπάκι και μαγειρεύουμε για περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια τις γυρνάμε προσεκτικά και ολοκληρώνουμε το μαγείρεμα με το καπάκι λίγο ανοιχτό, ώστε να στεγνώσει και να δέσει η σάλτσα, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Καλή απόλαυση.