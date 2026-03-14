Η σούπα που μαγείρευαν στα χωριά και αξίζει να δοκιμάσεις

Αν μας ρωτούσατε σήμερα τι να θα μαγειρέψουμε για βραδινό, πιθανότατα θα σας προτείναμε ακριβώς αυτή τη ζεστή, γενναιόδωρη σούπα.

Η σημερινή συνταγή για τη σούπα με μαύρο λάχανοχωρίς ζει κυρίως στις αναμνήσεις των γιαγιάδων και στα έμπειρα χέρια όσων έμαθαν να μαγειρεύουν με ό,τι προσφέρει η γη. Κάθε οικογένεια και κάθε χωριό έχει τη δική του εκδοχή: Άλλοι χρησιμοποιούν φασόλια, κάποιοι προσθέτουν λίγη ντομάτα ενώ άλλοι προτιμούν μόνο ελαιόλαδο και αρωματικά. Η ουσία της παράδοσης όμως παραμένει ίδια: Απλά υλικά, αυθεντικές γεύσεις και μαγειρική που μυρίζει οικογένεια. Αυτή δεν είναι μια απλή σούπα. Είναι μια από εκείνες τις συνταγές με μαύρο λάχανο που αφηγούνται τις εποχές, τα χωράφια, τον χειμώνα που αργεί να φύγει και τη ζεστασιά του σπιτιού. Είναι η τέλεια απάντηση όταν αναρωτιέσαι τι να μαγειρέψεις για βραδινό, όταν θέλεις κάτι αυθεντικό, θρεπτικό και παρηγορητικό.

Υλικά

250 γρ. φασόλια

400 γρ. μαύρο λάχανο

130 γρ. καλαμποκάλευρο

1/2 κρεμμύδι

1 μικρό καρότο

1/2 κοτσάνι σέλερι

1 σκελίδα σκόρδο

50 γρ. σάλτσα ντομάτας

Φασκόμηλο και δεντρολίβανο

Ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Βράζουμε τα φασόλια σε περίπου δύο λίτρα νερό (ξεκινώντας από κρύο νερό), αφού τα έχουμε μουλιάσει από το προηγούμενο βράδυ. Τα αλατίζουμε στο τέλος του βρασίματος. Όταν τα φασόλια είναι έτοιμα, ετοιμάζουμε ένα ψιλοκομμένο μείγμα από σέλερι, σκόρδο, καρότο και κρεμμύδι και τα σοτάρουμε όλα σε ελαιόλαδο. Ύστερα προσθέτουμε τα φασόλια (κρατώντας το νερό τους), τη σάλτσα ντομάτας, λίγο από το νερό βρασμού και τη δέσμη με το φασκόμηλο και το δεντρολίβανο. Πολτοποιούμε τα μισά φασόλια και τα ρίχνουμε ξανά στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε το μαύρο λάχανο καθαρισμένο, πλυμένο και κομμένο σε κομμάτια (αφαιρώντας τα πιο σκληρά κοτσάνια). Το αφήνουμε να βράσει για περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια προσθέτουμε το καλαμποκάλευρο. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 30–40 λεπτά, ρυθμίζοντας την πυκνότητα με το νερό από τα φασόλια ή με ζεστό νερό. Τέλος σερβίρουμε με λίγο ωμό ελαιόλαδο και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.