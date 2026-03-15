Αυγά με αρακά: Το απλό σπιτικό φαγητό που θυμίζει παιδικά χρόνια

Αυτό που αγαπάμε περισσότερο σε αυτό το πιάτο είναι ότι δεν έχει καμία επιτήδευση. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, δεν κάνει επίδειξη, αλλά πάντα πετυχαίνει τον στόχο.

Υπάρχουν πιάτα που δεν είναι γραμμένα στα βιβλία μαγειρικής, αλλά στην καρδιά. Είναι εκείνα που φτιάχνεις σχεδόν μηχανικά, χωρίς να το σκεφτείς, και που δεν σε απογοητεύουν ποτέ. Ένα από αυτά είναι τα αυγά με αρακά, ένα γρήγορο και απλό φαγητό που θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια. Η προετοιμασία είναι τόσο απλή που μοιάζει περισσότερο με μια μικρή καθημερινή φροντίδα παρά με διαδικασία μαγειρέματος. Δύο αυγά στο σπίτι υπάρχουν σχεδόν πάντα.

Και ο αρακάς; Αν δεν είναι φρέσκος, υπάρχει σχεδόν σίγουρα στην κατάψυξη. Είναι από εκείνα τα υλικά που σώζουν πάντα την κατάσταση. Τόσο νόστιμο που αρέσει στα παιδιά, τόσο χορταστικό που ικανοποιεί και τους πιο πεινασμένους, τόσο απαλό και παρηγορητικό που βρίσκει τη θέση του ακόμη και στις πιο δύσκολες μέρες. Τώρα που μπαίνει η άνοιξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φρέσκο αρακά. Η εποχή του ξεκινά περίπου από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο. Όμως και ο κατεψυγμένος αρακάς είναι εξίσου καλός. Το αποτέλεσμα είναι πάλι νόστιμο και πρακτικό, και βρίσκεται πάντα εκεί στο συρτάρι της κατάψυξης, δίπλα στον ζωμό, στα παγάκια και σε εκείνα τα μυστηριώδη ψωμάκια που εμφανίζονται πού και πού και κανείς δεν θυμάται από πού προήλθαν. Ας δούμε μαζί τη συνταγή.

Υλικά

200 γρ. καθαρισμένος αρακάς

4 αυγά

1 μικρό λευκό κρεμμύδι

Ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι

Χωριάτικο ψωμί για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ψιλοκόβουμε κρεμμύδι και το βάζουμε σε ένα τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τον αρακά, αλάτι, πιπέρι και ένα ποτήρι χλιαρό νερό. Σκεπάζουμε το τηγάνι και αφήνουμε να μαγειρευτεί για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια δημιουργούμε μικρά κενά στο τηγάνι και σπάμε μέσα τα αυγά. Προσθέτουμε λίγο ακόμη αλάτι και πιπέρι, σκεπάζουμε και αφήνουμε να μαγειρευτούν για 2-3 λεπτά. Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό, ιδανικά με λίγο χωριάτικο ψωμί.

Συμβουλές

Μία παραλλαγή που μπορείτε να κάνετε είναι η σάλτσα ντομάτας. Την προσθέτετε στον αρακά στα μισά του μαγειρέματος και στο τέλος τα αυγά ψήνονται μέσα στη σάλτσα, απορροφώντας εκείνο το άρωμα σπιτικού φαγητού που μόνο η ντομάτα μπορεί να δώσει. Μπορείτε επίσης να ανακατέψετε τον αρακά μαζί με τα αυγά και να τα κάνετε scrambled, δημιουργώντας μια κρεμώδη υφή που τρώγεται ακόμη και με κουτάλι – ειδικά αν θέλετε να νιώσετε λίγο παιδί. Και αν θέλετε κάτι πιο δημιουργικό μπορείτε να βάλετε όλα σε ένα μικρό πυρίμαχο σκεύος και να τα ψήσετε στον φούρνο με λίγο τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Γίνονται έτσι ένα μικρό, νόστιμο σουφλέ που μπορείς να σερβίρεις ακόμη και όταν έχεις απρόσμενους επισκέπτες.