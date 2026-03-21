Αχιβάδες (vongole) με πορτοκάλι – Λαχταριστό θαλασσινό πιάτο έτοιμο σε 10 λεπτά

Το κλασικό πιάτο με αχιβάδες, αλλά με ένα αρωματικό twist πορτοκαλιού: Ιδανικό για ορεκτικό ή ελαφρύ γεύμα, που ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά.

Οι αχιβάδες με πορτοκάλι είναι ένα ελαφρύ και αρωματικό θαλασσινό πιάτο που συνδυάζει τη φρεσκάδα των οστρακοειδών με τη δροσερή γεύση των εσπεριδοειδών. Πρόκειται για μια εύκολη και γρήγορη συνταγή που ετοιμάζεται σε μόλις λίγα λεπτά, ιδανική για ένα εντυπωσιακό ορεκτικό ή ένα ελαφρύ γεύμα. Με λίγα απλά υλικά και σωστό μαγείρεμα, το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο γεμάτο άρωμα και γεύση.

Υλικά

1 κιλό αχιβάδες

500 γρ. ψωμί από σκληρό σιτάρι

1 λεμόνι

1 πορτοκάλι

1 λάιμ

1 φρέσκια καυτερή πιπεριά

Μαϊντανός

Σκόρδο

Αλάτι

Αμύγδαλα σε φέτες

Ξηρό λευκό κρασί

Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Για να ετοιμάσουμε τις αχιβάδες με άρωμα πορτοκαλιού, σοτάρουμε το σκόρδο σε λίγο ελαιόλαδο. Στη συνέχεια προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και την καυτερή πιπεριά. Ρίχνουμε και τις αχιβάδες και μαγειρεύουμε για 4–5 λεπτά, μέχρι να ανοίξουν. Σβήνουμε με μισό ποτήρι ξηρό λευκό κρασί και προσθέτουμε φρεσκάδα με ψιλοκομμένα ξύσματα από εσπεριδοειδή. Σερβίρουμε τις αχιβάδες μαζί με το φρυγανισμένο ψωμί, πασπαλίζοντας με φρέσκο μαϊντανό και λίγα φιλέ αμυγδάλου. Καλή απόλαυση.