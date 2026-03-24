Ποια ψάρια επιτρέπονται στη νηστεία και πώς να τα μαγειρέψεις

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα ψάρια που επιτρέπονται στη νηστεία και τους πιο νόστιμους τρόπους να τα μαγειρέψετε για ένα ελαφρύ και θρεπτικό τραπέζι.

Η νηστεία είναι μια περίοδος αποτοξίνωσης για το σώμα και το πνεύμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι βαρετή ή μονότονη διατροφικά. Αντίθετα, τα ψάρια που επιτρέπονται σε συγκεκριμένες περιόδους νηστείας μπορούν να προσφέρουν πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, καλά λιπαρά και υπέροχες γεύσεις — αρκεί να ξέρεις πώς να τα εντάξεις σωστά στο πιάτο σου.

Ποια ψάρια επιτρέπονται στη νηστεία

Στη νηστεία, η κατανάλωση ψαριού επιτρέπεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (όπως η 25η Μαρτίου και η Κυριακή των Βαΐων στην Ορθόδοξη παράδοση). Τα πιο συνηθισμένα ψάρια που επιλέγονται είναι:

Μπακαλιάρος (ιδανικός για την 25η Μαρτίου)

Σαρδέλες

Γαύρος

Κολιός

Τσιπούρα

Λαβράκι

Σολομός

Πέστροφα

Τα μικρότερα ψάρια, όπως οι σαρδέλες και ο γαύρος, είναι ιδιαίτερα θρεπτικά και πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Πώς να μαγειρέψετε τα ψάρια στη νηστεία

Το μυστικό είναι να κρατήσετε τη συνταγή απλή, με υλικά που αναδεικνύουν τη φυσική γεύση του ψαριού.

Ψητά στον φούρνο με λαχανικά

Ένας από τους πιο εύκολους και υγιεινούς τρόπους. Ιδέα συνταγής:

Ψάρι της επιλογής σας

Πατάτες, καρότα, κολοκυθάκια

Ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη, σκόρδο

Ψήστε όλα μαζί στο φούρνο και έχετε ένα πλήρες, θρεπτικό γεύμα.

Στη σχάρα

Ιδανικό για ψάρια όπως τσιπούρα ή λαβράκι.

Tip: Κάντε μια μαρινάδα με ελαιόλαδο, λεμόνι και μυρωδικά για πιο έντονη γεύση.

Τηγανητά

Κλασική επιλογή για γαύρο ή μπακαλιάρο.

Tip: Χρησιμοποίησε ελαιόλαδο και προσπαθήστε να αποφύγεις το πολύ βαρύ πανάρισμα.

Στο τηγάνι με ελαφριά σάλτσα

Για πιο “γρήγορα” γεύματα.

Ιδέα: Σοτάρετε το ψάρι, πρόσθεστε ντομάτα, σκόρδο, μαϊντανό, λίγο λευκό κρασί ή λεμόνι

Σαρδέλες στον φούρνο

Μια από τις πιο υγιεινές επιλογές.

Ψήνονται γρήγορα με:

Λεμόνι

Ελαιόλαδο

Ρίγανη

Ντομάτα

Ιδέες για νηστίσιμα συνοδευτικά

Για να έχετε ένα πλήρες γεύμα, συνδύασε τα ψάρια με:

Βραστά ή ψητά λαχανικά

Ρύζι ή κινόα

Πατάτες φούρνου

Σαλάτα με ελαιόλαδο και λεμόνι

Η νηστεία δεν σημαίνει στέρηση — αντιθέτως, είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσεις πιο ελαφριά και υγιεινά γεύματα. Τα ψάρια που επιτρέπονται σε αυτή την περίοδο μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σου σε θρεπτικά συστατικά και να σου προσφέρουν νόστιμες και ισορροπημένες επιλογές στο καθημερινό σου τραπέζι.