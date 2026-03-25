Μπακαλιάρος με σκορδαλιά: Η συνταγή με το τέλειο κουρκούτι

Η κλασική παραδοσιακή συνταγή που δεν λείπει από κανένα τραπέζι της 25ης Μαρτίου — με τραγανό μπακαλιάρο και αφράτη σκορδαλιά που ξεχωρίζει.

Η 25η Μαρτίου είναι μια από τις πιο σημαντικές γιορτές της ελληνικής παράδοσης, και μαζί της φέρνει ένα πιάτο που έχει ταυτιστεί απόλυτα με αυτήν την ημέρα: τον μπακαλιάρο με σκορδαλιά. Πρόκειται για μια συνταγή με βαθιές ρίζες στην ελληνική κουζίνα, που συνδυάζει απλότητα, ένταση στη γεύση και έντονο συμβολισμό.

Ο παστός μπακαλιάρος, με την τραγανή του κρούστα, σε συνδυασμό με την πλούσια και αρωματική σκορδαλιά, δημιουργούν ένα πιάτο που καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα παραδοσιακό και απολαυστικό. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί την απόλυτη επιλογή για το γιορτινό τραπέζι, καθώς προσφέρει γεύση, ιστορία και οικογενειακή θαλπωρή σε κάθε μπουκιά.

Α δούμε πώς να ετοιμάσετε τον μπακαλιάρο με σκορδαλιά βήμα-βήμα, ώστε να πετύχετε ένα αποτέλεσμα που θα εντυπωσιάσει στο τραπέζι σας και θα τιμήσει την παράδοση με τον καλύτερο τρόπο.

Υλικά

1 1/2 κιλό μπακαλιάρος ξαλμυρισμένος ή παστός κομμένος σε κομμάτια

Αλεύρι για το πανάρισμα

Ελαιόλαδο ή καλαμποκέλαιο για το τηγάνισμα

Για κουρκούτι

330 ml μπύρα

140 γραμμάρια αλεύρι

170 γραμμάρια κορν φλάουρ

Αλάτι, πιπέρι

Για τη σκορδαλιά

5 σκελίδες σκόρδο

3 πατάτες βρασμένες

1/2 ψωμί μπαγιάτικο μόνο την ψίχα

2 κουταλιές της σούπας ξύδι

1 φλιτζάνι του καφέ ελαιόλαδο

Αλάτι

Εκτέλεση

Για να φτιάξουμε τη σκορδαλιά: Σε μια κατσαρόλα βράζουμε τις πατάτες μέχρι να μαλακώσουν και μετά τις καθαρίζουμε. Εν τω μεταξύ μουσκεύουμε τη ψίχα και τη στραγγίζουμε. Σε ένα μπλέντερ βάζουμε τη ψίχα και τις πατάτες και χτυπάμε. Ύστερα προσθέτουμε το σκόρδο, το αλάτι και το ξύδι και συνεχίζουμε να χτυπάμε ενώ προσθέτουμε σταδιακά το λάδι. Σε ένα μπολ ρίχνουμε όλα τα υλικά για το κουρκούτι, ανακατεύουμε και το αφήνουμε για 1 ώρα στο ψυγείο. Στη συνέχεια πανάρουμε τον μπακαλιάρο στο αλεύρι, τον ρίχνουμε στο κουρκούτι και τον τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο. Τοποθετούμε τα κομμάτια σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε μαζί με τη σκορδαλιά. Καλή απόλαυση.