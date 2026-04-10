Η πιο απλή και νόστιμη μαγειρίτσα για το βράδυ της Ανάστασης

Αν θέλετε μια μαγειρίτσα χωρίς δυσκολίες αλλά με όλη τη γεύση της παράδοσης, αυτή η συνταγή είναι ό,τι χρειάζεστε.

Η μαγειρίτσα είναι η σούπα της Ανάστασης, ένα παραδοσιακό πιάτο που ανοίγει γευστικά το πασχαλινό τραπέζι. Με φρέσκα μυρωδικά, άγρια κρεμμυδάκια και λαχανικά, φέρνει κοντά γεύση, παράδοση και ζεστασιά, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τη νηστεία στο πασχαλινό γιορτινό γεύμα. Είναι η σούπα που γεμίζει το σπίτι μυρωδιές και τις καρδιές με τη χαρά της Ανάστασης.

Υλικά

1 συκωταριά αρνίσια

2 πράσινα κρεμμυδάκια

1 ματσάκι άνηθο

50ml. Ελαιόλαδο

100 γρ. ρύζι

3 κρόκοι αυγών

Χυμό από 2 λεμόνια

Αλάτι, πιπέρι

unsplash

Εκτέλεση

Ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια, τον άνηθο και τα μαρούλια. Βάζουμε νερό να βράσει σε μία κατσαρόλα και προσθέτουμε την συκωταριά ολόκληρη. Την αφήνουμε να βράσει για 10 λεπτά. Παράλληλα σε μία άλλη κατσαρόλα σοτάρουμε το κρεμμύδι, αφού έχουμε βάλει το λάδι να κάψε. Προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο άνηθο και τη ψιλοκομμένη συκωταριά, αφού έχει βράσει. Κλείνουμε την κατσαρόλα με καπάκι και βράζουμε για μία ώρα. Δέκα λεπτά πριν το τέλος προσθέτουμε και το ρύζι. Τέλος βάζουμε σε ένα μπολ τους κρόκους των αυγών, τον χυμό από δυο λεμόνια και χτυπάμε, προσθέτοντας σιγά - σιγά 4 κουταλιές από τον ζωμό της μαγειρίτσας. Όταν το αυγολέμονο είναι το ρίχνουμε στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε. Καλή απόλαυση.