Μαγειρίτσα με μανιτάρια που θα λατρέψετε - Χωρίς κρέας, με πολλή γεύση

Μια γευστική και εύκολη εκδοχή της μαγειρίτσας με μανιτάρια, που συνδυάζει παράδοση και ελαφριά απόλαυση σε κάθε κουταλιά.

Αν θέλετε να απολαύσετε τη μαγειρίτσα χωρίς κρέας, αυτή η χορτοφαγική εκδοχή με μανιτάρια είναι η ιδανική επιλογή. Πλούσια σε γεύση και αρώματα, με υλικά που δίνουν σώμα και βάθος, θυμίζει την κλασική συνταγή αλλά με μια πιο ελαφριά και σύγχρονη προσέγγιση. Είναι το τέλειο πιάτο για το βράδυ της Ανάστασης, που συνδυάζει παράδοση και ευεξία, χωρίς να στερείται τίποτα από τη νοστιμιά που αγαπάμε.

Υλικά

1 κιλό διάφορα μανιτάρια

1 φλ. ρύζι

1 κιλό μαρούλια ή σπανάκι

3 φλ. φρέσκα κρεμμυδάκια

1 φλ. ξερό κρεμμύδι

1 φλ. ρύζι

3 αυγά

Χυμός από 2 λεμόνια

1 φλ. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε το λάδι σε μια κατσαρόλα και σοτάρουμε τα κρεμμύδια, αφού τα ψιλοκόψουμε, για 2 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα μανιτάρια και τα σοτάρουμε για μερικά λεπτά. Προσθέτουμε το μαρούλι και μισό λίτρο νερό και μαγειρεύουμε για 30 λεπτά. Όταν περάσει ο χρόνος ρίχνουμε το ρύζι και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Χωρίζουμε τα αυγά σε κρόκους και ασπράδια σε δύο μπολ. Χτυπάμε τα ασπράδια μέχρι να γίνουν μαρέγκα και τους κρόκους μέχρι να ασπρίσουν. Ενώνουμε τους κρόκους και μαρέγκα και προσθέτουμε σιγά σιγά το λεμόνι και ανακατεύετε. Με μια κουτάλα παίρνουμε ζουμί από την κατσαρόλα και το ρίχνουμε στα αυγά και ανακατεύουμε. Περιχύνουμε το φαγητό με το αυγολέμονο, ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.