Το πιο ζουμερό πασχαλινό αρνί στον φούρνο με πατάτες

Ακολουθήστε βήμα-βήμα τη συνταγή για ένα τρυφερό και αρωματικό αρνί στον φούρνο, που λιώνει στο στόμα και συνοδεύεται ιδανικά με χρυσαφένιες πατάτες.

Το πασχαλινό αρνί στον φούρνο είναι από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής παράδοσης, που δεν λείπει από κανένα γιορτινό τραπέζι. Με τραγανή πέτσα απ’ έξω και ζουμερό, μαλακό κρέας στο εσωτερικό, γεμάτο αρώματα από λεμόνι, σκόρδο και μυρωδικά, αποτελεί την απόλυτη γευστική απόλαυση για την ημέρα του Πάσχα. Με αυτή τη συνταγή, θα πετύχετε εύκολα ένα αποτέλεσμα που θα εντυπωσιάσει όλους.

Υλικά

1,5–2 κιλά αρνί (μπούτι ή κομμάτια)

4–5 πατάτες, κομμένες κυδωνάτες

3–4 σκελίδες σκόρδο

Χυμός από 2 λεμόνια

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 ποτήρι νερό ή ζωμό

1 κ.γ. ρίγανη

1 κ.γ. θυμάρι

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Τοποθετούμε το αρνί σε ένα ταψί και κάνουμε μικρές τομές. Βάζουμε μέσα φετάκια σκόρδου. Στη συνέχεια αλατοπιπερώνουμε καλά και πασπαλίζουμε με ρίγανη και θυμάρι. Προσθέτουμε τις πατάτες γύρω από το κρέας. Ύστερα περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και τον χυμό λεμονιού και προσθέτουμε το νερό ή τον ζωμό. Σκεπάζουμε το ταψί με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Έπειτα ψήνουμε για περίπου 2–2,5 ώρες, μέχρι να μαλακώσει καλά. Ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για άλλα 30–40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να γίνει τραγανό.

Συμβουλές