Από τον φούρνο στο τηγάνι: Κεφτεδάκια από το αρνί που περίσσεψε

Μετατρέψτε το υπόλοιπο αρνί σε ζουμερά κεφτεδάκια με άρωμα πορτοκαλιού και δεντρολίβανο – Γρήγορο, εύκολο και ιδανικό για οικογενειακό ή γιορτινό γεύμα.

Σήμερα θα φτιάξουμε κεφτεδάκια από αρνί, αξιοποιώντας το υπόλοιπο αρνί που έμεινε από τον φούρνο. Τις μέρες του Πάσχα σίγουρα έχετε ψήσει ένα υπέροχο αρνί, και αν περίσσεψε, μην ανησυχείτε – θα το μετατρέψουμε σε λαχταριστά κεφτεδάκια. Στην κουζίνα δεν πετάμε τίποτα, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο νόστιμο αρνί.

Αυτά τα κεφτεδάκια είναι πολύ εύκολα γιατί όλα τα υλικά μπαίνουν στο μίξερ και μετά ψήνονται γρήγορα σε ένα τηγάνι με λίγο βούτυρο. Προσθέτουμε άρωμα και γεύση με λίγο χυμό πορτοκαλιού και είναι έτοιμα. Αν δεν θέλετε να φάτε ξανά κρέας αμέσως μετά τις γιορτές, μπορείτε να τα φτιάξετε και να τα καταψύξετε για αργότερα.

Υλικά

150 γρ. αρνί, ψημένο στο φούρνο

1 αυγό

30 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

1 κουταλιά της σούπας φρυγανιά

1 μικρή βραστή πατάτα (ή μερικά κομματάκια από ψητή πατάτα που περίσσεψαν)

1 πρέζα αλάτι

20 γρ. βούτυρο

Χυμός από μισό πορτοκάλι

1 κλαράκι δεντρολίβανο

2 κουταλιές της σούπας αλεύρι για πανάρισμα

Λίγο ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση

Ξεκοκαλίζουμε το αρνί που περίσσεψε και το βάζουμε στο μίξερ μαζί με το αυγό, την παρμεζάνα, τη φρυγανιά, την πατάτα και μια πρέζα αλάτι. Χτυπάμε για 2–3 λεπτά μέχρι να έχουμε ένα μαλακό μείγμα με μικρά κομματάκια αρνιού. Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα μπολ και ζυμώνουμε ελαφρά με τα χέρια. Αν είναι πολύ μαλακό, προσθέτουμε λίγη φρυγανιά. Πλάθουμε μικρές μπαλίτσες και τις ακουμπάμε σε ένα πιάτο.

Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, ζεσταίνουμε το βούτυρο με λίγο ελαιόλαδο και το δεντρολίβανο. Αλευρώνουμε τα κεφτεδάκια και τα βάζουμε προσεκτικά στο τηγάνι. Σοτάρουμε για 3–4 λεπτά, γυρίζοντας προσεκτικά να ροδίσουν χωρίς να διαλυθούν. Προσθέτουμε τον χυμό πορτοκαλιού και ανακατεύουμε γρήγορα. Σβήνουμε τη φωτιά. Τα κεφτεδάκια είναι έτοιμα. Καλή απόλαυση.

