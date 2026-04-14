Μεσογειακή στραπατσάδα με ντομάτα γεμάτη γεύση και άρωμα

Η απόλυτηστραπατσαδα με ντομάτα για γρήγορο πρωινό, brunch ή ελαφρύ γεύμα, γεμάτη κρεμώδη υφή, φρεσκάδα βασιλικού και αρώματα που φέρνουν τη Μεσόγειο στην κουζίνα σας

Αναζητάτε ένα γρήγορο, αλλά νόστιμο πιάτο που θα γεμίσει το σπίτι με αρώματα Μεσογείου; Η στραπατσαδα με ντομάτα είναι η ιδανική λύση. Συνδυάζει την κρεμώδη υφή των αυγών με τη φρεσκάδα του βασιλικού και την ένταση της ντομάτας, προσφέροντας ένα πιάτο που μπορεί να σερβιριστεί στο πρωινό, στο brunch ή σε ένα γρήγορο γεύμα. Εύκολη στην παρασκευή και γρήγορη στο μαγείρεμα, αυτή η συνταγή φέρνει την αίσθηση της Μεσογείου στην κουζίνα σας με τον πιο απλό τρόπο. Σερβίρετέ τη ζεστή ή σε θερμοκρασία δωματίου, μόνη της ή συνοδευόμενη από φρυγανισμένες φέτες ψωμιού, και αφήστε τα αρώματα να σας ταξιδέψουν.

Υλικά

8 μεσαία αυγά

700 γρ. πελτέ ντομάτας

5 φύλλα βασιλικού

50 γρ. τριμμένο τυρί (προαιρετικά)

2 σκελίδες σκόρδο

80 γρ. κρεμμύδια

Ελαιόλαδο, όσο χρειάζεται

Αλάτι, όσο χρειάζεται

Πιπέρι, όσο χρειάζεται

www.soniaperonaci.it

Εκτέλεση

Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, σοτάρουμε σε λίγο ελαιόλαδο το ψιλοκομμένο κρεμμύδι μαζί με τις 2 σκελίδες σκόρδο μέχρι να ροδίσουν. Μόλις ροδίσουν, αφαιρούμε το σκόρδο και προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας. Αλατοπιπερώνουμε και αφήνουμε να σιγοβράσει σε μέτρια φωτιά για 15 λεπτά. Στο μεταξύ, σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με το σύρμα, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και, αν θέλουμε, τριμμένο τυρί. Μόλις η σάλτσα ντομάτας είναι έτοιμη, σβήνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε τον βασιλικό κομμένο σε λωρίδες (julienne) και ανακατεύουμε μέσα στα αυγά.

Ρίχνουμε το μείγμα πίσω στο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο και συνεχίζουμε τη μαγειρική σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι τα αυγά να πήξουν αλλά να παραμείνουν μαλακά και κρεμώδη. Διορθώνουμε το αλάτι και το πιπέρι και σερβίρουμε ζεστά, συνοδεύοντας με φρυγανισμένες φέτες ψωμιού ή κρουτόν.

Συμβουλές

Η ιδανική υφή της στραπατσάδας είναι η λεγόμενη “baveuse” στη γαλλική κουζίνα, δηλαδή όχι εντελώς στερεή αλλά με λίγο υγρό, ώστε να γίνει πιο κρεμώδης. Η στραπατσαδα μπορεί να καταναλωθούν σε θερμοκρασία δωματίου και, αν περισσέψει, διατηρείται στο ψυγείο για 24 ώρες.