Burritos με μοσχαρίσιο κιμά: Η αυθεντική tex-mex συνταγή

Το burrito είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της tex-mex κουζίνας. Πρόκειται για τορτίγιες από αλεύρι σιταριού που γεμίζονται με κιμά μαγειρεμένο στο τηγάνι και αρωματισμένο με λαχανικά, όσπρια και μπαχαρικά και στη συνέχεια τυλίγονται σε ρολό. Σε αυτή τη συνταγή ετοιμάζουμε burritos με μοσχαρίσιο κιμά, ντομάτες, πιπεριές και φασόλια. Η γέμιση μπορεί επίσης να γίνει με κοτόπουλο, χοιρινό ή ανάμεικτα κρέατα και να περιλαμβάνει ρύζι, σάλτσες όπως γουακαμόλε, τυριά ή καλαμπόκι.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε tacos και burritos

Η βασική διαφορά είναι ότι στα tacos χρησιμοποιούνται τορτίγιες από καλαμποκάλευρο, ενώ στα burritos τορτίγιες από αλεύρι σιταριού. Επιπλέον, στα tacos το κρέας συνήθως κόβεται σε μικρά κομμάτια ή λωρίδες και δεν είναι κιμάς όπως συμβαίνει συχνά στα burritos.

Υλικά

500 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς

200 γρ. ντομάτες

150 γρ. ψητή πιπεριά

120 γρ. βρασμένα μεξικάνικα φασόλια

100 γρ. κρεμμύδι

6 τορτίγιες

Καυτερή σάλτσα πιπεριάς

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Εκτέλεση

Σοτάρουμε το κρεμμύδι κομμένο σε φέτες σε τηγάνι με 4 κουταλιές ελαιόλαδο και καυτερή σάλτσα πιπεριάς κατά βούληση για 2-3 λεπτά. Ύστερα προσθέτουμε τον μοσχαρίσιο κιμά και μετά από 4-5 λεπτά ρίχνουμε τις ντομάτες κομμένες σε κομμάτια. Μαγειρεύουμε για ακόμη 3 λεπτά και στη συνέχεια προσθέτουμε την πιπεριά κομμένη σε κυβάκια. Έπειτα από άλλα 3 λεπτά, προσθέτουμε τα φασόλια, 3 μικρές κουτάλες ζεστό νερό και αλάτι. Αφήνουμε το μείγμα να σιγομαγειρευτεί για ακόμη 5-6 λεπτά. Τέλος, μοιράζουμε τη γέμιση στις τορτίγιες, τυλίξτε τις σε ρολό και σερβίρουμε αμέσως. Καλή απόλαυση.