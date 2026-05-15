Χορτοφαγική πίτα με μανιτάρια που θα λατρέψεις ακόμα κι αν δεν είσαι vegetarian

Μια απολαυστική χορτοφαγική πίτα με μανιτάρια, φυτικό κιμά και κρεμώδη μπεσαμέλ, τυλιγμένη σε τραγανή ζύμη, ιδανική για όλες τις περιστάσεις.

Οι πίτες είναι από τα πιο αγαπημένα comfort food σε πολλές κουζίνες του κόσμου και ειδικά στη βρετανική παράδοση έχουν ξεχωριστή θέση. Συνδυάζουν μια πλούσια, κρεμώδη γέμιση με τραγανή ζύμη εξωτερικά, δημιουργώντας ένα πιάτο που είναι ταυτόχρονα χορταστικό και απολαυστικό. Κάθε μπουκιά προσφέρει διαφορετικές υφές και γεύσεις, κάτι που τις κάνει ιδανικές για κάθε περίσταση.

Αυτή η εκδοχή με μανιτάρια είναι μια πιο φυτική και ελαφριά προσέγγιση της κλασικής συνταγής, χωρίς όμως να χάνει τίποτα σε γεύση. Τα μανιτάρια δίνουν βαθύ, γήινο άρωμα, ενώ η κρεμώδης γέμιση δένει τέλεια με τη τραγανή ζύμη, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ικανοποιεί ακόμα και τους πιο απαιτητικούς. Είναι μια συνταγή που μπορεί να σερβιριστεί τόσο σε καθημερινό τραπέζι όσο και σε πιο γιορτινές περιστάσεις, καθώς είναι εύκολη στην προετοιμασία, ευέλικτη και εντυπωσιακή στο σερβίρισμα.

Υλικά

6–8 φύλλα για πίτες (ανάλογα το ταψί)

500 γρ. μανιτάρια champignon (ή άλλα της επιλογής σας)

200 γρ. φυτικός κιμάς

1 σκελίδα σκόρδο

1/2 ποτήρι λευκό κρασί

500 ml φυτικό ρόφημα χωρίς ζάχαρη (ιδανικά σόγιας ή βρώμης)

40 γρ. αλεύρι

Ελαιόλαδο

Μοσχοκάρυδο

Αλάτι, πιπέρι

www.brododicoccole.com

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τα μανιτάρια αφαιρώντας τις ρίζες και τυχόν χώμα με ένα πινέλο. Αν είναι champignon, μπορούμε να τα ξεπλύνουμε πολύ γρήγορα κάτω από τρεχούμενο νερό (όχι όμως πιο ευαίσθητα είδη μανιταριών). Κόβουμε τα μανιτάρια σε φέτες. Λιώνουμε μια σκελίδα σκόρδο και τη σοτάρουμε σε τηγάνι με 2 κουταλιές ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τα μανιτάρια, λίγο αλάτι και πιπέρι και τα αφήνουμε να μαγειρευτούν μέχρι να μαλακώσουν. Αφαιρούμε το σκόρδο στη μέση ή στο τέλος, ανάλογα με το πόσο έντονη θέλουμε τη γεύση του. Όταν εξατμιστούν τα υγρά των μανιταριών, προσθέτουμε τον φυτικό κιμά, τον σοτάρουμε και σβήνουμε με το λευκό κρασί, αφήνοντας να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Ετοιμάζουμε τη φυτική μπεσαμέλ. Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε 3 κουταλιές ελαιόλαδο και προσθέτουμε όλο το αλεύρι μαζί. Ανακατεύουμε έντονα μέχρι να δημιουργηθεί ένα κρεμώδες μείγμα και το αφήνουμε να «ψηθεί» ελαφρώς, συνεχίζοντας το ανακάτεμα. Προσθέτουμε το φυτικό ρόφημα σταδιακά, ανακατεύοντας με σύρμα. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και λίγο μοσχοκάρυδο και μαγειρεύουμε μέχρι να δέσει η μπεσαμέλ. Ενώνουμε τη μπεσαμέλ με τα μανιτάρια και τον φυτικό κιμά και ανακατεύουμε καλά.

Λαδώνουμε καλά ένα στρογγυλό ταψί 22–24 εκ. Στρώνουμε 3–4 φύλλα για πίτες στη βάση, λαδώνοντας κάθε φύλλο ξεχωριστά με πινέλο. Αφήνουμε τις άκρες να προεξέχουν από το ταψί. Ρίχνουμε όλο το μείγμα με τα μανιτάρια ομοιόμορφα. Στρώνουμε από πάνω 3–4 φύλλα επίσης λαδωμένα ένα-ένα. Γυρίζουμε προς τα μέσα τις άκρες από τα κάτω φύλλα για να “κλείσει” η πίτα. Χαράσσουμε ελαφρά την επιφάνεια σε κομμάτια (όχι μέχρι κάτω). Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 30–40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά και να γίνει τραγανή. Αφήνουμε την πίτα να σταθεί για 15–20 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Καλή απόλαυση.