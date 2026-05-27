Ναι, οι φράουλες μπαίνουν στα ζυμαρικά – και το αποτέλεσμα θα σε εκπλήξει

Έχετε δοκιμάσει ποτέ να βάλετε φράουλες στα ζυμαρικά σας; Εμείς το δοκιμάσαμε και το αποτέλεσμα ήταν απόλυτη επιτυχία.

Ζυμαρικά με φράουλες; Κι όμως γίνεται. Η συνταγή για πέννες με φράουλες και βασιλικό είναι ένα πιάτο ιδανικό για το καλοκαίρι, εύκολο, γρήγορο και εξαιρετικά δροσερό. Για τη συνταγή χρειάζονται λίγα και απλά υλικά: Ζυμαρικά, φράουλες εποχής, ντοματίνια, φρέσκος βασιλικός και κρεμμύδια.

Μια ιδέα που μπορεί αρχικά να ακούγεται ασυνήθιστη, όμως στην πράξη ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη γλυκύτητα των φρούτων, την οξύτητα από τα ντοματίνια και το άρωμα του φρέσκου βασιλικού. Γιατί οι πιο ενδιαφέρουσες συνταγές συχνά γεννιούνται από απρόσμενους συνδυασμούς υλικών.

Υλικά

320 γρ. πέννες

300 γρ. φράουλες

250 γρ. ντοματίνια

1 κρεμμύδι

Φρέσκος βασιλικός

Αλάτι

Ελαιόλαδο

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Valentina Sommariva

Εκτέλεση

Κόβουμε το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, τις φράουλες σε κυβάκια περίπου 5 mm και τα ντοματίνια σε τέταρτα. Σοτάρουμε το κρεμμύδι δε μέτρια φωτιά σε ένα αρκετά μεγάλο τηγάνι με 2 κουταλιές ελαιόλαδο για λίγα λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Στη συνέχεια προσθέτουμε τις φράουλες και τα ντοματίνια και τα μαγειρεύουμε για 5–10 λεπτά. Προσθέτουμε τον βασιλικό και αλατίζουμε ανάλογα με τη γεύση. Σκεπάζουμε το τηγάνι και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Στη συνέχεια τα σουρώνουμε και τα ανακατεύουμε με 2–3 κουταλιές ελαιόλαδο. Σερβίρουμε τα ζυμαρικά στα πιάτα, προσθέτουμε τη σάλτσα, γαρνίρουμε με λίγα φύλλα φρέσκου βασιλικού και λίγο ακόμη ελαιόλαδο. Καλή απόλαυση.