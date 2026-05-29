Ζουμερό κοτόπουλο στο air fryer με βουτυράτη γέμιση και τραγανή κρούστα

Μια εύκολη και εντυπωσιακή συνταγή στο air fryer με τραγανή κρούστα και ζουμερή βουτυράτη, ιδανική για καθημερινό αλλά και πιο “special” τραπέζι.

Το κοτόπουλο στο air fryer έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς και πρακτικές επιλογές για όσους θέλουν γρήγορα, εύκολα και πιο «ελαφριά» γεύματα χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στη γεύση. Η δυνατότητα να πετύχεις τραγανή κρούστα εξωτερικά και ταυτόχρονα ζουμερό, μαλακό κοτόπουλο στο εσωτερικό έχει κάνει τη συγκεκριμένη μέθοδο μαγειρέματος ιδιαίτερα αγαπητή σε πολλές κουζίνες.

Σε αυτή τη συνταγή, το κοτόπουλο απογειώνεται χάρη στη βουτυράτη γέμιση με σκόρδο και μυρωδικά, η οποία λιώνει κατά το ψήσιμο και προσφέρει πλούσια γεύση και απίστευτη ζουμερότητα σε κάθε μπουκιά. Ο συνδυασμός της τραγανής κρούστας με το αρωματικό, λιωμένο βούτυρο στο εσωτερικό δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που θυμίζει πιο «γκουρμέ» εκδοχή ενός απλού καθημερινού φαγητού. Είναι μια συνταγή που μπορεί να εντυπωσιάσει εύκολα, είτε τη σερβίρεις σε ένα οικογενειακό τραπέζι είτε σε φίλους, ενώ παράλληλα παραμένει αρκετά απλή στην εκτέλεση. Με σωστή προετοιμασία και λίγα βασικά υλικά, το αποτέλεσμα είναι ένα κοτόπουλο γεμάτο γεύση, ισορροπία και υφή που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Υλικά

100g βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1 κ.σ. ψιλοκομμένος φρέσκος μαϊντανός

4 μικρά φιλέτα στήθος κοτόπουλου

2 κ.σ. κορν φλάουρ

3 αυγά

3 φλιτζάνια panko φρυγανιά

Ελαιόλαδο για το άλειμμα

pexels





Εκτέλεση

Βάζουμε το βούτυρο, το σκόρδο και τον μαϊντανό σε ένα μπολ. Αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε με πιρούνι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Στη συνέχεια τοποθετούμε το μείγμα σε μεμβράνη και σχηματίζουμε ένα ρολό περίπου 12cm. Τυλίγουμε καλά, κλείνουμε τις άκρες και το βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα μέχρι να σφίξει.

Με ένα κοφτερό μαχαίρι κάνουμε μια βαθιά τομή στη μία πλευρά κάθε φιλέτου ώστε να δημιουργηθεί μια θήκη (χωρίς να το κόψουμε τελείως). Βγάζουμε τη μεμβράνη από το βούτυρο και το κόβουμε σε 12 χοντρές φέτες. Ύστερα βάζουμε 3 φέτες μέσα σε κάθε φιλέτο. Στη συνέχεια βάζουμε το κορν φλάουρ σε ένα ρηχό μπολ και χτυπάμε τα αυγά σε άλλο μπολ. Τοποθετούμε επίσης τη φρυγανιά σε πιάτο. Έπειτα πανάρουμε κάθε φιλέτο πρώτα στο κορν φλάουρ, μετά στο αυγό και στη φρυγανιά, πιέζοντας καλά. Επαναλαμβάνουμε με το αυγό και τη φρυγανιά για δεύτερη στρώση. Βάζουμε τα φιλέτα σε ένα ταψί και τα αφήνουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά. Τέλος ψήνουμε στο air fryer στους 180°C για περίπου 25 λεπτά, μέχρι να ψηθεί το κοτόπουλο και να γίνει χρυσαφένιο. (Ψεκάστε ελαφρά με ελαιόλαδο πριν το ψήσιμο.) Καλή απόλαυση.