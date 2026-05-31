Πεντανόστιμη πίτσα με μύδια και μεσογειακά αρώματα

Μια τραγανή και αρωματική πίτσα με μύδια, εμπνευσμένη από μεσογειακές γεύσεις, ιδανική για ένα ξεχωριστό σπιτικό γεύμα

Η σημερινή πίστα ξεχωρίζει για τον χαρακτήρα και την απλότητά της. Πρόκειται για μια συνταγή με λεπτή, τραγανή ζύμη και έντονα αρώματα, όπου τα υλικά παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο χωρίς περιττές υπερβολές. Στην πιο κλασική της μορφή, συνδυάζει αλμυρές και θαλασσινές γεύσεις με τυρί, σκόρδο και αρωματικά βότανα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο ένταση και ισορροπία. Τα μύδια δίνουν μια χαρακτηριστική, βαθιά γεύση που θυμίζει θάλασσα, ενώ το ελαιόλαδο και η ρίγανη απογειώνουν το τελικό άρωμα.

Αυτό που κάνει αυτή την πίστα τόσο ξεχωριστή είναι η απλότητα της διαδικασίας και το πόσο εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό πιάτο για το σπίτι. Με σωστή ζύμη, λίγη υπομονή και ποιοτικά υλικά, το αποτέλεσμα είναι μια πίτσα με τραγανή βάση και πλούσια, αρωματική γεύση που ξεχωρίζει από τις συνηθισμένες εκδοχές. Στη συνέχεια, θα δούμε πώς μπορείτε να τη φτιάξετε βήμα-βήμα στο σπίτι.

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Davide Maestri

Υλικά

1 κιλό αλεύρι Manitoba

1 κιλό μύδια

500 γρ. προβολόνε ή καπνιστό τυρί

10 γρ. αλάτι

5 γρ. ξηρή μαγιά μπύρας

Σκόρδο

Ρίγανη

Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε το αλεύρι με τη μαγιά και προσθέτουμε σταδιακά περίπου 600 γρ. νερό, ζυμώνοντας μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές ζυμάρι. Προσθέτουμε το αλάτι και συνεχίζουμε το ζύμωμα μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως. Αφήνουμε τη ζύμη να ωριμάσει για τουλάχιστον 24 ώρες, δουλεύοντάς την περιστασιακά για καλύτερη υφή. Ύστερα χωρίζουμε τη ζύμη σε έξι μπάλες και τις αφήνουμε να ξεκουραστούν για ακόμη 1 ώρα. Παράλληλα, ανοίγουμε τα μύδια σε κατσαρόλα χωρίς προσθήκη υγρών και τα καθαρίζουμε από τα κελύφη τους. Ανοίγουμε κάθε ζυμάρι σε λεπτό δίσκο, αφήνοντας τα άκρα ελαφρώς πιο παχιά για να δημιουργηθεί το χαρακτηριστικό περίγραμμα της πίτσας. Στρώνουμε την πίτσα με την τριμμένη προβολόνε και τα καθαρισμένα μύδια. Προσθέτουμε σκόρδο, ρίγανη και άφθονο ελαιόλαδο. Ψήνουμε σε πολύ δυνατό φούρνο για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει τραγανή βάση και χρυσαφένιο χρώμα.