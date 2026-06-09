Αβοκάντο γεμιστό με αυγό στο air fryer – Η viral συνταγή που γίνεται σε 10 λεπτά

Μια πανεύκολη και θρεπτική συνταγή με αβοκάντο και αυγό, που συνδυάζει κρεμώδη υφή και πλούσια γεύση, έτοιμη σε λίγα λεπτά στο air fryer

Ένα πανεύκολο αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερο και γευστικό πιάτο, ιδανικό για ένα χαλαρό brunch με παρέα ή ως. Με ώριμα αβοκάντο, μερικά αυγά και ένα air fryer, μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα γεμιστό αβοκάντο που πραγματικά θα μας εντυπωσιάσει. Είναι από εκείνα τα πιάτα που δείχνουν περίπλοκα και εντυπωσιακά, ενώ στην πραγματικότητα γίνονται πολύ εύκολα στο σπίτι και είναι εξαιρετικά νόστιμα. Πλούσιο σε γεύση, το αβοκάντο με αυγό είναι ιδανικό για ένα θρεπτικό αλμυρό πρωινό, ένα brunch ή ως πρωτότυπο ορεκτικό σε ένα πιο πλήρες γεύμα.

Υλικά

3 ώριμα αβοκάντο

6 αυγά

Ελαιόλαδο (όσο χρειάζεται)

Πιπέρι (όσο χρειάζεται)

Αλάτι (όσο χρειάζεται)

Μαϊντανός ψιλοκομμένος (για το σερβίρισμα)

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Εκτέλεση

Κόβουμε τα αβοκάντο στη μέση, αφαιρούμε το κουκούτσι και μεγαλώνουμε ελαφρώς την κοιλότητα με ένα κουτάλι. Τα τοποθετούμε στον κάδο του air fryer και τα αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο. Σπάμε από ένα αυγό σε κάθε μισό αβοκάντο και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Ψήνουμε στους 180°C για 12 λεπτά. Μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο, πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό. Το αβοκάντο γεμιστό είναι έτοιμο να σερβιριστεί ζεστό.

Συμβουλές

Για τη συνταγή είναι σημαντικό να επιλέξουμε σωστά το αβοκάντο: Πρέπει να είναι ώριμο, δηλαδή μαλακό αλλά όχι λιωμένο, ώστε να σκάβεται εύκολα και να γίνεται κρεμώδες στο ψήσιμο. Όταν μεγαλώνουμε την κοιλότητα για το αυγό, δεν πετάμε τη σάρκα που αφαιρούμε, είναι ιδανική για μπρουσκέτες ή για γουακαμόλε. Για πιο ρευστό και «μελωμένο» κρόκο, μειώνουμε τον χρόνο ψησίματος κατά 1–2 λεπτά. Αν προτιμάμε το αυγό πιο σφιχτό, το ψήνουμε μέχρι 14–15 λεπτά. Και για έξτρα γεύση, μπορούμε να προσθέσουμε πριν το αυγό λίγη σάλτσα σόγιας ή μια μικρή ποσότητα μουστάρδας. Αν περισσέψει, μπορούμε να το διατηρήσουμε στο ψυγείο σε αεροστεγές δοχείο με λίγες σταγόνες λεμονιού για να καθυστερήσουμε την οξείδωση και να το καταναλώσουμε μέσα σε λίγες ώρες.