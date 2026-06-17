Δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με ρεβίθια

Μια ελαφριά αλλά χορταστική σαλάτα με ρεβίθια, λαχανικά και φέτα, ιδανική για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που αναζητούμε πιο ελαφριά, δροσερά αλλά και θρεπτικά γεύματα, τα οποία μπορούμε εύκολα να απολαύσουμε στο σπίτι, στη δουλειά ή ακόμη και στη θάλασσα. Οι σαλάτες γίνονται πρωταγωνιστές της καθημερινής διατροφής, προσφέροντας αμέτρητους συνδυασμούς που καλύπτουν τόσο τη γεύση όσο και τις ανάγκες του οργανισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα όσπρια αποτελούν μια εξαιρετική βάση για καλοκαιρινές συνταγές, καθώς είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και πολύτιμα μικροθρεπτικά συστατικά. Η σαλάτα με ρεβίθια είναι μια από τις πιο ισορροπημένες επιλογές, αφού συνδυάζει κορεσμό, ενέργεια και φρεσκάδα σε ένα μόνο πιάτο. Με την προσθήκη εποχικών λαχανικών και αρωματικών βοτάνων, μετατρέπεται σε ένα πλήρες γεύμα που μπορεί να σταθεί τόσο ως ελαφρύ κυρίως πιάτο όσο και ως θρεπτικό συνοδευτικό, ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας.

Υλικά

300 γρ. ρεβίθια βρασμένα ή κονσέρβας

200 γρ. κολοκύθα

80 γρ. κόκκινο κρεμμύδι

120 γρ. φρέσκο κρεμμυδάκι

200 γρ. φέτα

150 γρ. ντοματίνια

200 γρ. κίτρινη πιπεριά

1 σκελίδα σκόρδο

4 γρ. δυόσμος

1 ματσάκι μαϊντανός

90 γρ. ξίδι

Ελαιόλαδο όσο χρειάζεται

Αλάτι, πιπέρι όσο χρειάζεται

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Εκτέλεση

Αρχικά, ετοιμάζουμε την κολοκύθα. Αφού την κόψουμε στη μέση και αφαιρέσουμε τους σπόρους και τη φλούδα, την κόβουμε σε φέτες, τη μεταφέρουμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και την αλατοπιπερώνουμε και την περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο. Στη συνέχεια τη σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190°C, σε στατική λειτουργία, για περίπου 40 λεπτά. Μόλις ψηθεί, την κόβουμε σε κυβάκια περίπου 1 εκ. και την αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει.

Καθαρίζουμε το κόκκινο κρεμμύδι και το κόβουμε σε λεπτές ροδέλες. Το ίδιο κάνουμε και με το φρέσκο κρεμμυδάκι, χρησιμοποιώντας και το πράσινο μέρος του. Τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε το ξίδι από μήλο και νερό τόσο όσο να τα καλύψει και τα αφήνουμε στο ψυγείο για περίπου 1 ώρα, σκεπασμένα με μεμβράνη, ώστε να γλυκάνει η γεύση τους.

Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα υλικά. Πλένουμε την πιπεριά, αφαιρούμε το κοτσάνι, τα σπόρια και τα εσωτερικά νεύρα και την κόβουμε σε λωρίδες. Τη σοτάρουμε σε τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο και μια σκελίδα σκόρδο, μέχρι να μαλακώσει ελαφρώς, για περίπου 10 λεπτά. Αλατίζουμε και την αφήνουμε να κρυώσει. Πλένουμε τα ντοματίνια και τα κόβουμε στα τέσσερα. Κόβουμε τη φέτα σε κυβάκια περίπου 1 εκ. και την αφήνουμε στην άκρη. Στραγγίζουμε το κρεμμύδι και το φρέσκο κρεμμυδάκι από το ξίδι και τα ξεπλένουμε καλά με νερό. Τα ξαναβάζουμε στο μπολ και προσθέτουμε τα ρεβίθια, τη φέτα, τα ντοματίνια και την πιπεριά. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε καλά. Τέλος, προσθέτουμε ψιλοκομμένο δυόσμο και μαϊντανό. Η καλοκαιρινή σαλάτα με ρεβίθια είναι έτοιμη.

Συμβουλές

Αν χρησιμοποιήσετε ξερά ρεβίθια, ο χρόνος προετοιμασίας θα είναι μεγαλύτερος, καθώς θα πρέπει να τα αφήσετε από το προηγούμενο βράδυ σε νερό με λίγη μαγειρική σόδα. Στη συνέχεια τα ξεπλένετε και τα βράζετε για περίπου 1 ώρα ή μέχρι να μαλακώσουν, ανάλογα με την ποικιλία. Μπορείτε να διατηρήσετε τη σαλάτα με ρεβίθια στο ψυγείο για περίπου 2 ημέρες, σε αεροστεγές δοχείο. Πριν το σερβίρισμα, αφήστε τη να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 30 λεπτά.